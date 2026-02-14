Home > लाइफस्टाइल > Rozana Hair Wash Karne Ke Nuksan:क्या आपकी ये आदत बालों को कर रही है कमजोर? जानें रोजना बाल धोना सही या गलत

Rozana Hair Wash Karne Ke Nuksan:रोजाना बाल धोने से बाल रूखे, टूटने और स्कैल्प की समस्याएं हो सकती हैं. असली वजह बालों और स्कैल्प की प्राकृतिक तेलीयता है. विशेषज्ञ सप्ताह में 2-3 बार धोने की सलाह देते हैं और माइल्ड शैम्पू व कंडीशनर के उपयोग को जरूरी मानते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: February 14, 2026 1:42:29 PM IST

Rozana Hair Wash Karne Ke Nuksan: आज के दौर में बालों की देखभाल और उनकी खूबसूरती को लेकर लोग बेहद जागरूक हो गए हैं. मार्केट में अनगिनत शैम्पू, कंडीशनर और हेयर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जो बालों को चमकदार और स्वस्थ बनाए रखने का दावा करते हैं. इसी बीच बहुत से लोग रोजाना बाल धोने की आदत डाल लेते हैं, यह सोचकर कि बालों को बार-बार धोने से वे साफ और हेल्दी रहेंगे. लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि यह आदत हर किसी के लिए सही नहीं है और इसके कई नुकसान भी हो सकते हैं. जानिए रोजाना बाल धोने के ये नुकसान…

बालों का सूखापन और टूटना

शैम्पू में मौजूद केमिकल और सफाई करने वाले एजेंट (सर्फैक्टेंट) बालों की प्राकृतिक तैलीय परत को हटा देते हैं. यह तेल बालों को नमी और पोषण प्रदान करता है. जब यह प्राकृतिक तेल कम हो जाता है, तो बाल रूखे, कमजोर और आसानी से टूटने वाले हो जाते हैं. लंबे समय तक रोजाना धोने से बालों का स्ट्रक्चर कमजोर हो सकता है.

स्कैल्प की समस्याएं

बार-बार बाल धोने से सिर की त्वचा का पीएच संतुलन बिगड़ सकता है. इससे डैंड्रफ, खुजली या स्कैल्प की सूखापन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. विशेष रूप से जिन लोगों की त्वचा संवेदनशील होती है, उनके लिए यह आदत और भी हानिकारक हो सकती है.

रंग और स्टाइलिंग उत्पादों पर असर

यदि आपने बालों को कलर किया है या केमिकल प्रोसेस करवाए हैं, तो रोजाना धोने से बालों का रंग जल्दी फीका पड़ सकता है. इसके अलावा हेयर ऑयल, सीरम या हेयर प्रोडक्ट्स का असर भी कम हो जाता है.

बालों की प्राकृतिक नमी और प्रोटीन का नुकसान

बालों में मौजूद प्राकृतिक नमी और प्रोटीन धीरे-धीरे कम हो जाते हैं. रोजाना शैम्पू करने से यह नुकसान और तेजी से बढ़ता है. बालों की चमक, मुलायमपन और ताकत कम हो जाती है.

रोजाना बाल धोने की जरूरत नहीं

बालों को धोने की जरूरत हर व्यक्ति की त्वचा और तेल उत्पादन पर निर्भर करती है. कुछ लोगों के सिर से ज्यादा तेल निकलता है, ऐसे लोग दो दिन में एक बार बाल धो सकते हैं. वहीं जिनके बाल और स्कैल्प सूखे होते हैं, उन्हें हर दूसरे या तीसरे दिन ही धोना चाहिए. रोजाना धोने की आदत सिर्फ साफ-सफाई की वजह से नहीं होती, बल्कि बालों की प्रकृति और स्कैल्प के तेल उत्पादन पर निर्भर करती है.

ऐसे रखें अपने बालों का ख्याल

  • सप्ताह में 2-3 बार शैम्पू: अधिकांश विशेषज्ञ सप्ताह में 2-3 बार बाल धोने की सलाह देते हैं.
  • माइल्ड और सल्फेट-फ्री शैम्पू का इस्तेमाल: बालों और स्कैल्प के लिए हर्बल या सल्फेट-फ्री शैम्पू बेहतर रहते हैं.
  • कंडीशनर और हेयर ऑयल का इस्तेमाल: बालों की नमी और पोषण बनाए रखने के लिए नियमित रूप से कंडीशनर या हेयर ऑयल का इस्तेमाल जरूरी है.
  • गर्म पानी से बचें: बहुत गर्म पानी से बालों की नमी और तेल जल्दी खत्म हो जाते हैं. हल्का या सामान्य तापमान का पानी इस्तेमाल करें.
  • सही तरीके से धोएं: बालों को बहुत जोर से रगड़ने या खुरचने से बचें, इससे बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं.

