Protein Disadvantages: प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अच्छा है या बुरा, जानें इसको लेने से पहले कुछ जरूरी बातें

Protein Disadvantages: आज कल हर किसी को अपनी बॉडी फिट बनानी है. कुछ लोग लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए तो कुछ अपने लिए ही बॉडी बनाना चाहते हैं. इसके लिए लोग तमाम तरह की एक्सरसाइज, वर्कऑउट करते हैं और जिम भी जाते है. जिम जाने वाले लोगों को अपने खान-पान का काफी ख्याल रखना पड़ता है. ये सभी बातें बॉडी को बनाने में मदद करती हैं. ये सभी बॉडी बिल्डिंग का ही हिस्सा है.

इसके साथ ही बॉडी को बनाने के लिए लोग प्रोटीन इनटेक भी करते हैं. सोशल मीडिया पर और अपने आस-पास कुछ फिट लोगों को देख बिना जाने-समझे कोई भी प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं. ऐसे में फिर उन्हें काफी समस्या होने लगती हैं. इसलिए अगर आप प्रोटीन लेने की सोच रहे हैं तो आपको सही मात्रा और बाकी सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए.

जिम लवर के लिए जरूरी बाते

प्रोटीन लेने से पहले हर किसी को ये समझना जरूरी है कि हर किसी की बॉडी सेम नहीं होती , सबको अपने हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए सेम नहीं.

अक्सर बहुत से प्रोटीन में चीनी होती है जो कि मिलावटी होती है और ये सेहत को नुकसान पहुंचाती है.

आप दाल,अंडे,दूध,पनीर जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं. इनमें काफी प्रोटीन होता है, इसके बाद ही आप सप्लीमेंट लें.

प्रोटीन को एक लिमीट में ही लेना चाहिए. इसके ज्यादा सेवन से शरीर को नुकसान हो सकता है, किडनी और लिवर पर असर पड़ता है.

प्रोटीन खरीदने से पहले डेट से लेकर बाकी सभी चीजों का खास ध्यान दें. जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है.

प्रोटीन लेने से पहले पानी ज्यादा पिएं, क्योंकि शरीर को पानी की भी काफी जरूरत होती है.

कब लेना चाहिए प्रोटीन पाउडर?

लोगों को अक्सर प्रोटीन लेने का सही समय नहीं पता होता है. अगर आप सुबह में प्रोटीन लेंगे तो ये आपके शरीर के लिए ज्यादा अच्छा है. सुबह में ये मसल्स तक पहुंचता है और दिन की शुरूआत अच्छी होती है. अगर आप रोज टाइम से इसका सेवन करें तो आपकी बॉडी अच्छी और फिट रहेगी.