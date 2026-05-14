क्या है ‘किचन स्पंज कैंसर’, क्यों बताया जा रहा है इसे खतरनाक? जानें दावे के पीछे का सच

Kitchen Sponge Cancer Claim: सोशल मीडिया पर इन दिनों किचन स्क्रबर या स्पंज को लेकर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है. कहा जा रहा है कि रोज बर्तन धोने में इस्तेमाल होने वाला स्पंज कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है. यह दावा लोगों को इसलिए भी डरा रहा है क्योंकि किचन स्पंज हर घर में इस्तेमाल होता है.

बर्तन, प्लेट, किचन स्लैब और कई बार हमारे हाथ भी इसके संपर्क में आते हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सच में यह छोटी-सी चीज इतनी खतरनाक हो सकती है.

स्पंज में पनप सकते हैं लाखों बैक्टीरिया

असल में “किचन स्पंज कैंसर” कोई मेडिकल बीमारी या वैज्ञानिक शब्द नहीं है. यह सोशल मीडिया पर फैला एक दावा है. हालांकि कुछ रिसर्च में यह जरूर बताया गया है कि लंबे समय तक गीले रहने वाले स्पंज में लाखों बैक्टीरिया पनप सकते हैं. National Institutes of Health में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार नमी वाला स्पंज माइक्रोब्स और बैक्टीरिया के लिए बेहद अनुकूल जगह बन जाता है. यही वजह है कि गंदे स्पंज को लेकर लोगों की चिंता बढ़ी है.

क्या सच में कैंसर का खतरा है?

TOI से बात करते हुए डॉ. अभिजीत कोटाबागी ने बताया कि किचन स्पंज को सीधे कैंसर से जोड़ना सही नहीं है. डॉक्टर अभिजीत कोटाबागी के मुताबिक, स्पंज में बैक्टीरिया जरूर जमा हो सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें समय-समय पर साफ या बदला न जाए. लेकिन अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो यह साबित करे कि किचन स्पंज सीधे कैंसर का कारण बनता है. असली खतरा उन हानिकारक बैक्टीरिया से है जो खाने और किचन की सतहों को दूषित कर सकते हैं.

बढ़ सकता है संक्रमण और फूड पॉइजनिंग का खतरा

लंबे समय तक एक ही स्क्रबर इस्तेमाल करने से पेट और संक्रमण से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. गंदा स्पंज बर्तनों और खाने तक बैक्टीरिया पहुंचा सकता है, जिससे फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द और अन्य संक्रमण हो सकते हैं. यानी समस्या कैंसर नहीं बल्कि खराब किचन हाइजीन है. यदि सफाई का ध्यान न रखा जाए तो बैक्टीरिया तेजी से फैल सकते हैं.

ऐसे रखें किचन स्पंज को सुरक्षित

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किचन स्पंज को हर एक या दो हफ्ते में बदल देना चाहिए. इस्तेमाल के बाद उसे अच्छी तरह सूखने देना जरूरी है. समय-समय पर गर्म पानी से उसकी सफाई भी करनी चाहिए. इसके अलावा बर्तन धोने और किचन साफ करने के लिए अलग-अलग स्क्रबर इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है. छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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