दीपिका कक्कड़ का नेचुरल हेयर मास्क, क्या बच्चों के बालों के लिए भी है सुरक्षित?

Dipika Kakar Hair Mask: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ (Dipika kakar) भले ही अब टीवी इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं. उनके लंबे और घने बाल सभी के लिए प्रेरणा हैं और दीपिका खुद अपने बालों की देखभाल घरेलू नुस्खों से करती हैं.

हाल ही में अपने फैमिली व्लॉग में दीपिका ने बताया कि वह अपने बालों के लिए एक नेचुरल हेयर मास्क इस्तेमाल करती हैं और कभी-कभी इसे अपने बेटे रूहान के बालों पर भी लगाती हैं. उनके पति शोएब इब्राहिम भी मजाक में पूछते हैं कि “अभी से इसे क्यों लगा दिया?” यह देखकर लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या बच्चे के बालों पर यह मास्क सुरक्षित है.

दीपिका ने व्लॉग में बताया कि उनका यह मास्क चावल का आटा, अलसी और नारियल तेल मिलाकर बनाया जाता है. चावल का आटा स्कैल्प को हल्का एक्सफोलिएट करता है और अतिरिक्त तेल हटाता है. अलसी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड बालों की बनावट सुधारते हैं, जबकि नारियल तेल स्कैल्प को गहराई से मॉइस्चराइज करता है. दीपिका का कहना है कि यह मास्क बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाने में मदद करता है.

घरेलू नुस्खे हमेशा सुरक्षित होते हैं?

लेकिन, विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों की स्किन और स्कैल्प बहुत संवेदनशील होती है. घरेलू नुस्खे हमेशा सुरक्षित नहीं होते और कभी-कभी स्कैल्प पर उल्टा असर डाल सकते हैं. खासकर बच्चों के लिए माइल्ड बेबी शैम्पू, हल्की नारियल तेल की मालिश और साफ स्कैल्प ही पर्याप्त है.

चावल के आंटे के फायदे

चावल का आटा और अलसी बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने में मदद नहीं करते, बल्कि ये स्कैल्प को हेल्दी और बालों को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं. इसका असर धीरे-धीरे बालों पर दिखाई देता है और बाल टूटने की संभावना कम होती है. बालों की ग्रोथ प्राकृतिक रूप से होती है और इन घरेलू नुस्खों से स्कैल्प की सेहत बेहतर बनती है.