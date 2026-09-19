धानुका ने रायसेन के बाम्होरी में आयोजित की मेगा किसान बैठक
“धानुका कृषि मित्र सम्मान” रहा विशेष आकर्षण”
नई दिल्ली,18 सितंबर: भारत की अग्रणी एग्रोकेमिकल कंपनियों में से एक धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने रायसेन जिले के बाम्होरी मार्केट में मेगा किसान बैठक का आयोजन किया, जिसमें करीब 200 किसानों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य धान की फसल के लिए समाधान, रोग एवं कीट प्रबंधन तथा धनुका द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे आधुनिक कृषि समाधानों के प्रति किसानों को जागरूक करना था।
कार्यक्रम की शुरुआत S-1 सेल्स से श्री राम जी द्वारा स्वागत एवं माइकोर सुपर के परिचय के साथ हुई। DGM श्री सुभाष कुमार गुप्ता ने धानुका, “इंडिया का प्रणाम” पहल और Verdour के साथ उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी दी।
BDO श्री अभिनव ने रोग प्रबंधन पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, जबकि FL श्री सौरभ तिवारी ने धान की फसल में कीट प्रबंधन को लेकर किसानों के साथ व्यावहारिक जानकारी साझा की।
धानुका कृषि मित्र सम्मान
कार्यक्रम का विशेष आकर्षण धानुका कृषि मित्र श्री सुमित चौहान का सम्मान रहा। एक दिन पहले माइकोर सुपर को लेकर उनका प्रशंसापत्र रिकॉर्ड किया गया था। किसान बैठक के दौरान श्री चौहान ने करीब 200 किसानों के सामने अपने खेत में माइकोर सुपर के उपयोग से प्राप्त अनुभव, परिणाम और धान की फसल में देखे गए लाभों को साझा किया।
अपने साथी किसानों के बीच सम्मानित किए जाने से श्री सुमित चौहान बेहद खुश और उत्साहित नजर आए। अपने प्रत्यक्ष अनुभव को साझा करते हुए उनका आत्मविश्वास और उत्साह किसानों के बीच किसान से किसान तक अनुभव साझा करने का प्रभावी माध्यम बना और इस पूरे क्षण को बेहद खास बना दिया।
धानुका डॉक्टर्स – श्री भीषम सिंह लोधी, श्री योगेश नामदेव, श्री मोहित श्रीवास्तव और श्री विकास चौहान ने पूरे कार्यक्रम के दौरान किसानों के साथ संवाद और सहभागिता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया।
किसानों की भागीदारी को और अधिक रोचक एवं प्रभावी बनाने के लिए टीम द्वारा एक इंटरैक्टिव क्विज का भी आयोजन किया गया, जिसने किसानों के बीच खासा उत्साह और उमंग पैदा की। क्विज के दौरान किसानों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता दिखाई।
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