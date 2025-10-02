धनश्री वर्मा का सीक्रेट खुला – लंबे और चमकदार बालों के लिए अपनाती हैं ये आसान देसी टिप्स
धनश्री वर्मा अपने डांस और स्टाइल के साथ-साथ बालों की खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं,हाल ही में उन्होंने अपने लम्बे, काले और घने बालों का सीक्रेट शेयर किया और बताया की...

By: Anuradha Kashyap | Published: October 2, 2025 11:59:08 AM IST

धनश्री वर्मा सिर्फ एक डांसर या यूटूबर  नहीं बल्कि फैशन और फिटनेस आइकॉन के रूप में भी जानी जाती हैं, सोशल मीडिया पर उनकी पापुलैरिटी किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है चाहे उनकी डांस वीडियो हो या खूबसूरत पोस्ट सभी  पर लाखों व्यूज और कॉमेंट्स बरसते हैं. लोग उनके लंबे और चमकदार बालों की भी दीवाने हैं जहां लड़कियां अपने बालों पर केमिकल्स वाले प्रॉडक्ट्स और ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं वही धनश्री अपने नेचुरल हेयर केयर सीक्रेट्स से अपने बालों को खूबसूरत बनाती है. 

धनश्री का हेयर केयर सीक्रेट

धनश्री वर्मा मानती है की खूबसूरत और मजबूत बालों का राज जेनेटिक्स है लेकिन इसके साथ ही में बेसिक और आसान टिप्स को फॉलो करती हैं हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट @humansofbombayoriginals पर अपना हेयर केयर सीक्रेट शेयर किया है. उन्होंने  कहा कि वह हमेशा सिर्फ एक ही शैंपू और कंडीशनर का इस्तेमाल करती है क्योंकि बार-बार बदलने से नेचुरल क्वालिटी खराब हो जाती है इसके अलावा वह देसी तेल लगाना नहीं भूलती उनका मानना है कि ऑयलिंग से बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है. वह यह भी कहती है कि बालों को धोने के बाद हमेशा हिट प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करें ताकि बाल ड्राई करने पर नुकसान ना हो और सबसे इंपोर्टेंट वो बालों की चोटी बनाना जरूरी मानती है जिससे बाल उलझते नहीं है और मजबूत बने रहते हैं. 

Rise And Fall से चर्चा में है धनश्री

धनश्री सोशल मीडिया के अलावा टीवी दुनिया में धमाल मचा रही हैं,  हाल ही वह Rise And Fall में नजर आ रही हैं.  जिसमें उन्होंने अपनी अलग पर्सनालिटी से लोगों को इंप्रेस किया है यह शो उनके लिए सिर्फ एक नया प्रोजेक्ट नहीं बल्कि खुद को बेहतर साबित करने का भी एक तरीका है इस शो के जरिए दर्शकों को दिखाया कि वह सिर्फ डांस तक सीमित नहीं, बल्कि हर प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं. 

कौन है धनश्री वर्मा 

धनश्री वर्मा पेशे से डेंटिस्ट रह चुकी हैं लेकिन उनकी पहचान आज एक डांसर, कोरियोग्राफर और सोशल मीडिया स्टार के रूप में है.  उनका यूट्यूब चैनल भी है जो की लाखों सब्सक्राइबर से भरा हुआ है. धनश्री वर्मा  क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक वाइफ है. 

