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Devar Bhabhi Jokes: भाभी आप गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो! देवर की ऐसी तारीफ सुन खूब लगाएंगे ठहाके

Joke of the day: अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर...

By: Lalit Kumar | Published: June 16, 2026 5:17:06 PM IST

हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये मजेदार जोक्स. (Inkhabar)
हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये मजेदार जोक्स. (Inkhabar)


Joke of the day: चुटकुले हमारे जीवन का एक खास और मजेदार हिस्सा होते हैं. यही तो हैं जो हमें खुलकर हंसने का मौका देती हैं और भाग-दौड़ भरी जिंदगी में तनाव कम करती है. जब हम हंसते हैं, तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है और आस-पास का माहौल भी खुशनुमा बन जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन वायरल जोक्स को पढ़कर हंस-हंसकर हो जाएंगे लोटपोट

देवर: भाभी, आप गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो
भाभी: ओह, सच? 
देवर: हां, बस डर भी उतना ही लगता है.

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देवर: भाभी, मेरा दिल टूट गया.
भाभी: क्यों?
देवर: आपने आज मिठाई अकेले खा ली.

देवर: भाभी, आप इतनी सुंदर क्यों हैं?
भाभी: क्योंकि तुम्हारे भैया ने मुझे चुना है.
देवर: तभी तो, भैया की पसंद हमेशा टॉप क्लास रही है!

देवर: भाभी, चाय मिलेगी?
भाभी: खुद बना लो!
देवर: फिर शादी क्यों की भैया ने?

भाभी: देवर जी, आप दिनभर मोबाइल में क्या देखते रहते हो?
देवर: भाभी, भैया की किस्मत…

देवर: भाभी, आज खाना बहुत टेस्टी है!
भाभी: सच में?
देवर: हां, आज नमक सही पड़ा है.

भाभी: देवर जी, शादी कब कर रहे हो?
देवर: जब आप जैसी मिल जाए.
भाभी: तब तो जिंदगी भर कुंवारे रहोगे!

देवर: भाभी, भैया आपको कितना प्यार करते हैं?
भाभी: बहुत ज्यादा!
देवर: तभी तो रोज डांट भी खाते हैं.

भाभी: तुम मुझे कितना मानते हो?
देवर: इतना कि भैया से भी ज्यादा!
भाभी: अच्छा!
देवर: क्योंकि भैया तो डांटते हैं, आप सिर्फ खिलाती हैं.

भाभी: देवर जी, आप काम कब करोगे?
देवर: जब भाभी जी छुट्टी देंगी.

भाभी: तुम्हें कोई लड़की पसंद है?
देवर: हां, पर वो मुझे भाई मानती है.

देवर: भाभी, मैं कैसा लग रहा हूं?
भाभी: बिल्कुल हीरो!
देवर: तो फिर कोई हीरोइन दिलवा दो.

भाभी: देवर जी, आप इतने आलसी क्यों हो?
देवर: क्योंकि आपने काम करने की आदत ही नहीं डाली.

देवर: भाभी, अगर मैं घर छोड़कर चला जाऊं तो?
भाभी: अच्छा है, खर्चा कम होगा.

भाभी: तुम हमेशा मजाक क्यों करते हो?
देवर: ताकि आप हंसती रहो.

Tags: funny jokesfunny story
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