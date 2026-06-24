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Devar Bhabhi Jokes: देवर जी, आप शादी के बाद बदल जाओगे! फिर भाभी को मिला ऐसा जवाब, सुनकर छूट जाएगी हंसी

Devar Bhabhi Joke: योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने यह सफर…

By: Lalit Kumar | Published: June 24, 2026 7:31:11 PM IST

हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये मजेदार जोक्स. (Inkhabar)
हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये मजेदार जोक्स. (Inkhabar)


Devar Bhabhi Joke: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं. इसलिए ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं. इसका स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है. ऐसे में यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए. दरअसल, हंसने से न सिर्फ आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आप तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं. योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने यह सफर…

इन मजेदार जोक्स को पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

भाभी: देवर जी, आप शादी के बाद बदल जाओगे
देवर: क्यों भाभी?
भाभी: फिर आपकी भी कोई “भाभी” होगी.

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देवर: भाभी, आप इतनी सुंदर कैसे हैं?
भाभी: रोज़ आईने में देखती हूं.
देवर: तभी तो आईना भी मुस्कुराता होगा.

देवर: भाभी, भैया आपसे डरते हैं क्या?
भाभी: नहीं तो!
देवर: फिर भैया घर आते ही “जी भाभी” क्यों बोलते हैं?

भाभी: देवर जी, शादी कब कर रहे हो?
देवर: भाभी, आप जैसी मिल जाए तो कल ही कर लूं.
भाभी: पहले अपने भैया से पूछ लो.

देवर: भाभी, आप इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हैं?
भाभी: प्यार से बनाती हूं
देवर: अच्छा, इसलिए भैया दुबले हो रहे हैं.

भाभी: देवर जी, आप दिन भर मोबाइल क्यों चलाते रहते हो?
देवर: भाभी, भैया की तरह डांट खाने की प्रैक्टिस कर रहा हूं.

देवर: भाभी, आप मुझे सबसे ज्यादा कब अच्छी लगती हो?
भाभी: कब?
देवर: जब आप भैया को डांटती हो.

देवर: भाभी, भैया आपको कितना प्यार करते हैं?
भाभी: बहुत ज्यादा
देवर: अच्छा, इसलिए रोज़ डांटते हैं.

भाभी: देवर जी, जरा सब्जी ले आओ
देवर: भाभी, मैं आपका नौकर हूं क्या?
भाभी: नहीं, तुम तो घर के “फ्री वाले हेल्पर” हो.

देवर: भाभी, आपकी स्माइल बहुत क्यूट है
भाभी: अच्छा!
देवर: पर जब गुस्सा करती हो तो भैया की हालत क्यूट हो जाती है.

Tags: funny jokesfunny story
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