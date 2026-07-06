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Devar-Bhabhi Jokes: भाभी जी, आज तो आप कमाल लग रही हैं! देवर के तारीफ करते ही हुआ कुछ ऐसा, कि सुनकर…

Devar-Bhabhi Jokes: योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने यह सफर…

By: Lalit Kumar | Published: July 6, 2026 4:25:43 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Devar-Bhabhi Jokes: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं. इसलिए ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं. इसका स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है. ऐसे में यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए. दरअसल, हंसने से न सिर्फ आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आप तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं. योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने यह सफर…

इन देवर-भाभी के जोक्स पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

देवर: भाभी, आज तो आप कमाल लग रही हैं!
भाभी: अच्छा?
देवर: हां, भाई को बताऊं या सरप्राइज रहने दूं?

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भाभी: देवर जी, मेरी एक बात मानोगे?
देवर: भाभी, पहले बात तो बताइए… डर लग रहा है।

देवर: भाभी, आपका हाथ चाहिए।
भाभी: क्यों?
देवर: ये भारी बैग उठ नहीं रहा।

भाभी: तुम मुझे देखते ही मुस्कुरा क्यों देते हो?
देवर: क्योंकि उसके बाद आपकी डांट फ्री में मिलती है।

देवर: भाभी, आज दिल बहुत खुश है।
भाभी: क्यों?
देवर: आज भाई घर पर नहीं हैं… इसलिए चैन से टीवी देख पाऊंगा।

भाभी: देवर जी, आपके दिल में क्या है?
देवर: अभी तो सिर्फ आलू के पराठे।

देवर: भाभी, आज मुझे गले लगा लो।
भाभी: क्यों?
देवर: बहुत ठंड लग रही है, स्वेटर नहीं मिला।

भाभी: शादी के बाद बहुत बदल जाओगे।
देवर: अभी तो आपकी ट्रेनिंग चल रही है।

देवर: भाभी, आपसे एक सीक्रेट बात कहूं?
भाभी: बोलो।
देवर: भाई को मत बताना… मैंने मिठाई पहले ही खा ली।

भाभी: मेरी हर बात मानते हो?
देवर: क्योंकि बहस करने का रिजल्ट पहले से पता है।

देवर: भाभी, मुझे आपकी याद आती है।
भाभी: कब?
देवर: जब चाय पीने का मन करता है।

भाभी: मेरे जैसा कोई मिलेगा?
देवर: नहीं, एक ही काफी है।

देवर: भाभी, आपकी मुस्कान बहुत खतरनाक है।
भाभी: क्यों?
देवर: देखते ही कोई न कोई काम मिल जाता है।

भाभी: तुम बहुत चालाक हो गए हो।
देवर: आपकी क्लास का टॉपर हूं।

देवर: भाभी, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं।
भाभी: क्यों?
देवर: आपने कहा था “कुछ काम का बन जाओ”… वही बनने जा रहा हूं।

Tags: funny jokesfunny story
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