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Devar-Bhabhi Jokes: भाभी, मुझे शादी करनी चाहिए या फिर…? फिर देवर को मिला ऐसा जवाब, सुनकर सिर पकड़ लेंगे

Devar-Bhabhi Jokes Jokes: अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. यही वजह है कि, हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं.

By: Lalit Kumar | Published: July 26, 2026 5:38:25 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Devar-Bhabhi Jokes Jokes: अगर सेहतमंद रहना है तो रोज हंसने-मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए. ऐसा मैं नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं. क्योंकि, सेहतमंद रहने के लिए केवल अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. यही वजह है कि, हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

हंसने पर मजबूर कर देंगे ये वायरल जोक्स

देवर: भाभी, मुझे शादी करनी चाहिए या कुंवारा ही ठीक हूं?
भाभी: देखो देवर जी, शादी वो कुआं है जिसमें कूदने के बाद पानी तो नहीं मिलता,
लेकिन प्यास हमेशा के लिए भूल जाओगे!

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देवर: भाभी, आज आपकी ये नई साड़ी बहुत चमक रही है!
भाभी (मुस्कुराते हुए): हां देवर जी, भैया लाए हैं। वो जब भी कोई गलती करते हैं, मुझे मनाने के लिए साड़ी ले आते हैं।
देवर: अच्छा! तब तो मैं दुआ करूंगा कि भैया रोज कोई न कोई बड़ी गलती करते रहें!

देवर: भाभी, आपके हाथ की चाय में वो बात नहीं रही जो पहले थी।
भाभी: क्यों देवर जी, क्या कमी रह गई?
देवर: पहले आप बड़े प्यार से शक्कर डालती थीं, अब तो बस गुस्से में कप पटक कर चली जाती हैं!

भाभी: देवर जी, जरा पता करो तुम्हारे भैया ऑफिस के बाद कहां जाते हैं?
देवर: भाभी, मैं जासूसी तो कर लूं, पर अगर वो भी मेरी तरह किसी अच्छी जगह जाते हुए मिल गए,
तो मुझे भी चुप रहने की रिश्वत देनी पड़ेगी!

देवर: भाभी, घर में तो आपकी ही चलती है, 
फिर टीवी का रिमोट हमेशा भैया के हाथ में क्यों रहता है?
भाभी: अरे देवर जी, रिमोट हाथ में रखने से क्या होता है? 
चैनल तो वही चलता है जो मैं रसोई से चिल्लाकर बोलती हूं!

देवर: भाभी, आज आप बिल्कुल कटरीना कैफ लग रही हैं!
भाभी: अच्छा जी! तारीफ के बदले में क्या चाहिए, सीधे-सीधे बोलो?
देवर: बस 500 रुपये उधार दे दो, शाम को दोस्तों के साथ पार्टी करनी है!

भाभी: देवर जी, मेरा वजन कुछ बढ़ गया है क्या?
देवर: नहीं भाभी, आप बिल्कुल वैसी ही हैं, बस धरती पर आपका दबाव थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है!
(इसके बाद देवर को तीन दिन तक खाना खुद बनाना पड़ा)

भाभी: तुम्हारे भैया शादी से पहले मेरे लिए बड़ी-बड़ी बातें करते थे, अब तो देखते भी नहीं।
देवर: भाभी, शिकारी जाल में मछली फंसने के बाद दोबारा चारा थोड़े ही डालता है!

Tags: funny jokesfunny storylifestyle
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