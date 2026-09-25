Funny Jokes: मेरी बहन से कितना प्यार करते हो? साली के पूछने पर जीजा ने दिया जवाब, सुनकर नहीं रुकेगी हंसी

Devar-bhabhi Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

साली: जीजा जी, आप मेरी बहन से कितना प्यार करते हो?

जीजा: जितना मोबाइल की बैटरी से करता हूं।

साली: मतलब?

जीजा: बैटरी खत्म होते ही टेंशन शुरू!

साली: जीजा जी, मेरी बहन आपसे बहुत नाराज है।

जीजा: क्यों?

साली: कह रही थी कि आप उसे घुमाने नहीं ले जाते।

जीजा: तुम उसे समझा दो, पेट्रोल के दाम देखकर तो बाइक भी रोने लगती है!

जीजा: साली जी, आपकी बहन आजकल बहुत गुस्सा करती है।

साली: तो आप उसे खुश क्यों नहीं रखते?

जीजा: कोशिश तो करता हूं, लेकिन वो हर बात का बिल मांग लेती है!

साली: जीजा जी, मेरी बहन की सबसे अच्छी आदत कौन-सी है?

जीजा: जब वो सोती है तब घर में शांति रहती है।

साली: और सबसे खराब?

जीजा: जब वो उठती है तो शांति खत्म हो जाती है!

साली: जीजा जी, आप मेरी बहन से डरते हो?

जीजा: बिल्कुल नहीं!

साली: फिर उनकी हर बात क्यों मानते हो?

जीजा: डरता नहीं हूं… समझदार हूं!

जीजा: साली जी, आज आपकी बहन बहुत खूबसूरत लग रही है।

साली: सच में जीजा जी?

जीजा: हां, आज सुबह से एक भी शिकायत नहीं की!

साली: जीजा जी, अब समझ आया कि आप तारीफ के साथ डर क्यों रहे हो!

साली: जीजा जी, मेरी बहन आपसे रोज लड़ती क्यों है?

जीजा: क्योंकि शादी के बाद उसे पता चला कि मैं भी घर में रहता हूं!

साली: जीजा जी, अगर आपको एक दिन के लिए मेरी बहन से छुट्टी मिल जाए तो क्या करोगे?

जीजा: सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दूंगा।

साली: फिर?

जीजा: फिर तुम्हारी बहन के वापस आने का इंतजार करूंगा… क्योंकि बाहर जाकर खर्चा बहुत होता है!

साली: जीजा जी, आप मेरी बहन की सारी बातें कैसे सह लेते हो?

जीजा: बेटा, शादी के वक्त पंडित जी ने कहा था—“सुख-दुख में साथ निभाना।”

साली: फिर?

जीजा: अब रोज उसी मंत्र का अभ्यास कर रहा हूं!

साली: जीजा जी, आपको मेरी बहन में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है?

जीजा: उसकी बहन!

साली: ओहो!

जीजा: क्योंकि वो आते ही मेरी बहन को अपने साथ ले जाती है!