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Funny Jokes: भाभी, मेरी शादी कब करवाओगी? देवर के पूछने पर मिला ऐसा जवाब, सुनकर नहीं रुकेगी हंसी

Devar-bhabhi Jokes: आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे.

By: Lalit Kumar | Published: September 24, 2026 8:34:17 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Devar-bhabhi Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

देवर: भाभी, मेरी शादी कब करवाओगी?
भाभी: पहले कोई लड़की तो पसंद कर लो।
देवर: पसंद तो कर ली है।
भाभी: कौन है?
देवर: आपकी पड़ोस वाली आंटी की बेटी।
भाभी: पहले अपनी नौकरी बचा लो, फिर शादी की सोचेंगे!

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देवर: भाभी, आप इतनी सुंदर कैसे दिखती हैं?
भाभी: बेटा, अच्छे कर्मों का फल है।
देवर: फिर मेरे भाई को इतना अच्छा फल कैसे मिल गया?

भाभी: देवर जी, आजकल बहुत चुप-चुप रहते हो?
देवर: भाभी, घर में भैया से ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं है।
भाभी: सही है, शादी के बाद समझदार हो गए हो!

देवर: भाभी, चाय इतनी अच्छी कैसे बनाती हो?
भाभी: प्यार से बनाती हूं।
देवर: फिर मेरे कप में प्यार थोड़ा कम क्यों है?
भाभी: क्योंकि तुम देवर हो, VIP नहीं!

भाभी: देवर जी, मेरा भाई आपको बहुत परेशान करता है क्या?
देवर: नहीं भाभी, अब तो आदत हो गई है।
भाभी: अच्छा! फिर शादी के बाद मेरी भी आदत डाल लेना।
देवर: भाभी, मैं अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा हूं!

देवर: भाभी, आज खाने में क्या बना है?
भाभी: जो तुम्हारे भैया को पसंद है।
देवर: फिर मेरे लिए क्या है?
भाभी: तुम्हारे लिए बर्तन पड़े हैं, धो लेना!

भाभी: देवर जी, आप मेरी हर बात क्यों मानते हो?
देवर: क्योंकि भैया की हालत देखकर समझ गया हूं कि विरोध करने का कोई फायदा नहीं!

देवर: भाभी, भैया घर पर नहीं हैं क्या?
भाभी: क्यों?
देवर: बस ऐसे ही पूछ रहा था।
भाभी: सच बताओ!
देवर: भाभी, मैं तो बस देख रहा था कि आज घर में शांति है या नहीं!

भाभी: देवर जी, तुम इतने खुश क्यों हो?
देवर: भाभी, आज भैया ने मुझे डांटा नहीं।
भाभी: क्यों?
देवर: क्योंकि आज उन्हें मैंने डांट दिया था!

भाभी: देवर जी, अगर मैं आपको कोई काम बोलूं तो करोगे?
देवर: हां भाभी, बिल्कुल।
भाभी: तो जरा बाजार से सामान ले आओ।
देवर: भाभी, मैंने कहा था कोई काम… इतना बड़ा काम नहीं!

Tags: funny jokesfunny storylifestyle
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