Devar Bhabhi Joke: पहली ही नजर में भाभी को दिल दे बैठा देवर, फिर एक दिन मजाक-मजाक में कही ऐसी बात, कि…

Funny Jokes: आजकल की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी से निजात पाने के लिए लोग हास्य का सहारा लेते हैं. हंसी-मजाक से जीवन में सकारात्मक आती है. मजेदार जोक्स तनाव दूर करने में मदद करते हैं. यही वजह है कि, हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

भाभी-देवर के ये जोक्स को पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

भाभी: देवर जी, आप शादी कब कर रहे हो?

देवर: जब आप जैसी मिल जाए

भाभी: फिर तो जिंदगी भर कुंवारे ही रहोगे.

देवर: मैं आपको पहली नजर में दिल दे बैठा था.

देवर: भाभी, आप इतनी अच्छी क्यों हो?

भाभी: क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत परेशान करता है.

देवर: भाभी, खाना बहुत टेस्टी है

भाभी: अच्छा?

देवर: हां, वरना भाई तो रोज शिकायत करता है.

भाभी: देवर जी, जरा सब्जी ले आना

देवर: भाभी, मैं कोई नौकर हूं क्या?

भाभी: नहीं, तुम तो VIP हो… “Very Important Paratha”.

देवर: भाभी, भाई से मेरी शिकायत मत करना

भाभी: ठीक है, लेकिन चॉकलेट देनी पड़ेगी

देवर: रिश्वत चल रही है क्या?

भाभी: देवर जी, आपकी गर्लफ्रेंड है?

देवर: नहीं

भाभी: तो फिर टाइम पास कैसे करते हो?

देवर: भाभी, आप भाई से ज्यादा अच्छी हो

भाभी: ये बात उसे मत बताना

देवर: क्यों?

भाभी: वरना वो मुझे ही बदल देगा.

भाभी: देवर जी, आप बहुत शरारती हो

देवर: ये तो आपने अभी देखा है

भाभी: मतलब?

देवर: असली टैलेंट तो शादी के बाद दिखेगा.

देवर: भाभी, मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं

भाभी: अच्छा?

देवर: हां, इसलिए आपके सामने ही शरारत करता हूं.

भाभी: देवर जी, घर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है?

देवर: आप

भाभी: और सबसे ज्यादा आराम?

देवर: भाई.

देवर: भाभी, अगर मैं पहले मिलता तो…

भाभी: तो क्या?

देवर: भाई की जगह मैं ही घर जमाई होता.

भाभी: देवर जी, आप फ्लर्ट बहुत करते हो

देवर: क्या करूं भाभी, ट्रेनिंग घर से ही मिली है.

देवर: भाभी, आप रोज इतनी सुंदर कैसे लगती हो?

भाभी: क्यों?

देवर: ताकि मैं रोज भाई से जल सकूं.

भाभी: देवर जी, आप मुझे लाइन मार रहे हो?

देवर: नहीं भाभी… बस नेटवर्क चेक कर रहा हूं.