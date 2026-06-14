Home > लाइफस्टाइल > Devar Bhabhi Joke: भाभी आपसे एक सीक्रेट बात कहूं? फिर देवर ने कही ऐसी गजब बात, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Devar Bhabhi Joke: भाभी आपसे एक सीक्रेट बात कहूं? फिर देवर ने कही ऐसी गजब बात, सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Funny Jokes: आजकल की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी से निजात पाने के लिए लोग हास्य का सहारा लेते हैं. हंसी-मजाक से जीवन में सकारात्मक आती है. मजेदार जोक्स तनाव दूर करने में मदद करते हैं. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर...

By: Lalit Kumar | Published: June 14, 2026 1:48:43 PM IST

हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये मजेदार जोक्स. (Inkhabar)
हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे ये मजेदार जोक्स. (Inkhabar)


Funny Jokes: आजकल की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी से निजात पाने के लिए लोग हास्य का सहारा लेते हैं. हंसी-मजाक से जीवन में सकारात्मक आती है. मजेदार जोक्स तनाव दूर करने में मदद करते हैं. यही वजह है कि, हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

देवर-भाभी ये जोक्स पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

देवर: भाभी, आपसे एक सीक्रेट बात कहूं?
भाभी: हां बोलो
देवर: भाई से पहले मैं ही आप पर फिदा था.

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भाभी: देवर जी, आपकी शादी कब होगी?
देवर: जब आप जैसी मिल जाए
भाभी: फिर तो मुश्किल है
देवर: इसलिए तो अभी तक सिंगल हूं.

देवर: भाभी, अगर मैं आपका पति होता…
भाभी: तो?
देवर: घर में रोज रोमांस होता, झगड़ा नहीं.

भाभी: देवर जी, आप मुझे कितना पसंद करते हो?
देवर: इतना कि अगर आप कहो तो भाई से भी लड़ जाऊं.

देवर: भाभी, आप और भाई में क्या फर्क है?
भाभी: क्या?
देवर: भाई टेंशन देता है, आप अटेंशन.

भाभी: देवर जी, आप बहुत शरारती हो
देवर: भाभी, अभी तो ट्रेलर है… पूरी मूवी बाकी है
टीचर: बताओ सबसे तेज क्या होता है?
स्टूडेंट: दिमाग
टीचर: कैसे?
स्टूडेंट: पेपर खत्म होने से पहले ही बंद हो जाता है.

पत्नी: मैं घर छोड़कर जा रही हूं
पति: मैं भी मंदिर जा रहा हूं
पत्नी: क्यों?
पति: भगवान से मांगने कि मुझे वापस मत भेजना.

दोस्त: यार मेरी गर्लफ्रेंड नाराज़ है
मैं: क्यों?
दोस्त: मैंने उसे कहा “तुम बहुत समझदार हो”
मैं: फिर?
दोस्त: उसने पूछा “मतलब पहले नहीं थी?”

टीचर: होमवर्क क्यों नहीं किया?
स्टूडेंट: सर, लाइट चली गई थी
टीचर: तो दिन में कर लेते
स्टूडेंट: दिन में तो मैं स्कूल में था.

पति: तुम इतनी देर से मोबाइल क्यों देख रही हो?
पत्नी: आपकी सैलरी का इंतजार कर रही हूं.

लड़का: I love you
लड़की: मैं शादीशुदा हूं
लड़का: ओह सॉरी
लड़की: कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा.

मम्मी: बेटा पढ़ाई कर लो
बेटा: मम्मी, पढ़ाई तो कर लूंगा
मम्मी: तो कर क्यों नहीं रहे?
बेटा: मूड नहीं है.

बॉस: तुम देर से क्यों आए?
कर्मचारी: सर, सपने में ऑफिस आ गया था
बॉस: फिर?
कर्मचारी: ओवरटाइम कर लिया.

पापा: रिजल्ट कैसा रहा?
बेटा: 90% आया
पापा: वाह!
बेटा: बाकी 10% मोबाइल में चला गया.

Tags: funny jokesfunny story
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