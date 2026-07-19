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Devar-Bhabhi Jokes: भाभी, कॉलेज की लड़की पटाने का तरीका बताओ? फिर देवर को बताई ऐसी बात, सुनकर पकड़ लिया सिर

Devar-Bhabhi Jokes: यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए. दरअसल, हंसने से न सिर्फ आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आप तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे.

By: Lalit Kumar | Published: July 19, 2026 2:44:43 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Devar-Bhabhi Jokes: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं. इसलिए ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं. इसका स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है. ऐसे में यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए. दरअसल, हंसने से न सिर्फ आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आप तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं. योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने यह सफर…

इन जोक्स को पढ़कर जमकर लगाएंगे ठहाके

देवर: भाभी, कोई ऐसा तरीका बताओ कि कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की मुझसे पट जाए?
भाभी: बहुत सिंपल है देवर जी! उसके पास जाओ और कहो कि “मेरी भाभी कह रही थीं कि तुम उनकी छोटी बहन जैसी लगती हो।”
देवर: अरे वाह भाभी, इससे क्या होगा?
भाभी: वो तुमसे बात करे या न करे, पर ‘छोटी बहन’ सुनकर वो तुम्हारी तरफ देखना जरूर बंद कर देगी!

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देवर: भाभी, आज सुबह आपने जो समोसे बनाए थे, वो बहुत ही लाजवाब थे!
भाभी (खुश होकर): अरे वाह देवर जी! वैसे उनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा आलू वाला या पनीर वाला?
देवर: वो तो मुझे नहीं पता भाभी, पर जो समोसा आधा कच्चा था, वो बिल्कुल भैया की शक्ल से मैच कर रहा था!

देवर: भाभी, एक कप कड़क चाय बना दो, सिर में बहुत दर्द है।
भाभी: अभी लाई देवर जी। वैसे शादी के बारे में क्या ख्याल है? अब कर ही लो!
देवर: नहीं भाभी, मैं अपनी जिंदगी में खुद फैसले लेना चाहता हूं।
भाभी: (चाय देते हुए) बेटा, जो लड़का चाय के लिए भी मेरी इजाजत का इंतजार करता है, वो जिंदगी के फैसले क्या खाक लेगा!

भाभी: देवर जी, देखो मेरा वजन कितना बढ़ गया है, मुझे जिम जाना शुरू करना चाहिए।
देवर: अरे नहीं भाभी, जिम जाने की क्या जरूरत है?
भाभी: क्यों?
देवर: आप बस दिन में तीन बार भैया पर चिल्ला दिया करो, उनका खून वैसे ही सूख जाता है और आपकी कैलोरी बर्न हो जाएगी!

भाभी: देवर जी, तुम्हारे भैया के मोबाइल का पासवर्ड क्या है, तुम्हें पता है?
देवर: हां भाभी, उनका पासवर्ड है—’MyWifeIsBeautiful’ (मेरी पत्नी सुंदर है)।
भाभी (मुस्कुराते हुए): अरे वाह! सच में?
देवर: हां भाभी, उन्होंने पासवर्ड ऐसा रखा है ताकि जब भी वो फोन खोलें, उन्हें अपनी गलती का अहसास होता रहे! 

देवर: भाभी, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, प्रपोज कैसे करूं?
भाभी: बहुत आसान है। उसे जाकर बोलो, “मेरी भाभी तुम्हारे लिए नई साड़ियां खरीदना चाहती हैं।”
देवर: और अगर उसने मना कर दिया तो?
भाभी: तो बोल देना कि मेरी भाभी बहुत कंजूस हैं, वो वैसे भी नहीं खरीदतीं!

Tags: funny jokesfunny story
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