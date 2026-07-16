Devar-Bhabhi Jokes: भाभी! आज भैया बहुत खुश लग रहे हैं, माजरा क्या है? फिर देवर को ऐसा जवाब, सुनकर ठहाके लगाएंगे

Devar-Bhabhi Jokes: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हंसना भूल गए हैं. इसलिए ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं. इसका स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है. ऐसे में यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए. दरअसल, हंसने से न सिर्फ आपका मन प्रसन्न रहेगा, बल्कि आप तनाव से भी छुटकारा पा सकते हैं. योग गुरु और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा हंसने की सलाह देते हैं. आपको हंसने और हंसाने के लिए हम रोज लेकर आते हैं हंसी के हंसगुल्ले. इन वायरल जोक्स को पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने यह सफर…
इन जोक्स को पढ़कर जमकर लगाएंगे ठहाके
देवर: भाभी, आज भैया बहुत खुश लग रहे हैं, माजरा क्या है?
भाभी: कुछ नहीं, कल रात मैंने उनसे कहा कि ‘आप जैसा समझदार इंसान पूरी दुनिया में नहीं है।’
देवर: तो इसमें खुश होने वाली क्या बात है?
भाभी: अरे पगले, तारीफ भी हो गई और उन्हें झूठ का अहसास भी नहीं हुआ!
भाभी: देवर जी, क्या आप मेरे लिए बाजार से सब्जी ला देंगे?
देवर: क्यों भाभी, भैया कहां गए?
भाभी: वो तो ऑफिस गए हैं।
देवर: तो आप खुद क्यों नहीं चली जातीं?
भाभी: क्योंकि बाजार में धूप बहुत है, मेरी रंगत खराब हो जाएगी।
देवर: अच्छा भाभी! तो क्या मेरी रंगत कोयले जैसी करने का इरादा है?
देवर: भाभी, आपके हाथ की चाय में आजकल वो बात नहीं रही।
भाभी: क्यों, क्या हुआ?
देवर: आजकल मीठा बहुत कम होता है।
भाभी: अरे देवर जी, वो क्या है न कि जब से मैंने सुना है कि पड़ोस की पिंकी आप पर मरती है,
मुझे डर है कि कहीं आपको शुगर न हो जाए!
देवर: भाभी, मेरी होने वाली पत्नी कैसी होनी चाहिए?
भाभी: बिल्कुल चांद जैसी!
देवर: वाह! इतनी सुंदर?
भाभी: सुंदर की बच्ची! चांद जैसी… जो रात को आए और सुबह गायब हो जाए,
ताकि तुम दिनभर चैन की सांस ले सको!
भाभी: देवर जी, जरा मेरा फोन चार्ज पर लगा दो।
देवर: भाभी, चार्जर की पिन तो बहुत ढीली है।
भाभी: अरे कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारे भैया का दिमाग ढीला है और फिर भी काम चल रहा है न, वैसे ही इसे भी चला लो!
देवर: भाभी, आज खाने में क्या बनाया है?
भाभी: मटर पनीर और शाही पुलाव।
देवर: वाह! पर खुशबू तो कुछ जलने की आ रही है।
भाभी: वो तो पड़ोसी की जल रही है, खाना तो बहुत बढ़िया बना है!
देवर: भाभी, शादी के बाद इंसान की जिंदगी में क्या बदलाव आता है?
भाभी: कुछ खास नहीं, बस पहले वो ‘अपने’ फैसले खुद लेता था, और शादी के बाद ‘अपनी पत्नी के फैसले’ भी खुद ही लेता है.
… लेकिन पत्नी की मंजूरी के बाद!
भाभी: देवर जी, तुम रात-रात भर किससे चैटिंग करते रहते हो?
देवर: भाभी, वो तो बस एक दोस्त है।
भाभी: बेटा, जिस ‘दोस्त’ के मैसेज आने पर तुम तकिया मुंह पर रख कर हंसते हो न, वो दोस्त नहीं, आने वाली आफत है!
देवर: भाभी, भैया कल रात नींद में मेरा नाम ले रहे थे।
भाभी: अरे, वो बेचारे रात को डरावने सपने देख रहे होंगे!
भाभी: देवर जी, भगवान ने लड़कियों को बहुत खूबसूरत बनाया है।
देवर: और लड़कों को?
भाभी: लड़कों को उस खूबसूरती की कद्र करने के लिए ‘अंधा’ बनाया है!