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Funny Jokes: शादी के बाद इंसान में क्या बदलाव आता है? देवर के पूछने पर भाभी ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर सिर पकड़ लेंगे

Devar bhabhi Jokes: आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर...

By: Lalit Kumar | Published: August 7, 2026 8:46:11 PM IST

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)
इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी. (Inkhabar)


Devar bhabhi Jokes: सेहतमंद रहने के लिए अच्छा खानपान ही नहीं, बल्कि अच्छी हवा हंसी-मजाक भी जरूरी है. ये आपको हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाती है. अगर आप सुबह-शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके पास भी नहीं आएगी. हेल्थ एक्सपर्ट भी खुश रहने की सलाह देते हैं. बता दें कि, आपकी हंसी थेरेपी का काम करती है. इसीलिए हम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके लिए कुछ वायरल मजेदार चुटकुले लेकर आते हैं. इन जोक्स को पढ़कर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का ये सफर…

इन जोक्स को पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

देवर: भाभी, शादी के बाद इंसान में क्या बदलाव आता है?
भाभी: इंसान बोलने से पहले सोचने लगता है!
देवर: और शादी से पहले?
भाभी: शादी से पहले इंसान सिर्फ बोलता है, सोचता तो शादी के बाद ही है कि ‘मैंने यह क्या कर दिया’!

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भाभी: देवर जी, अगर में खो जाऊं तो तुम क्या करोगे?
देवर: भाभी जी, मैं तो सीधा अखबार में इश्तहार दूंगा- जो भी इन्हें ढूंढेगा, उसे ईनाम में एक नया मोबाइल मिलेगा!
भाभी: सच में?
देवर: हां, क्योंकि भाई साहब से तो वैसे भी मुझे पुराना मोबाइल ही मिलना है!

देवर: भाभी, आज चाय में चीनी बहुत कम है!
भाभी: अरे देवर जी, थोड़ी मीठी बातें कर लो, चाय अपने आप मीठी हो जाएगी!
देवर: अच्छा! तो सुनो… आपकी बहन का रिश्ता कहां तक पहुंचा?
भाभी: (चम्मच से चीनी भरते हुए) यह लो चीनी और डाल लो!

देवर: भाभी, भैया आपसे इतना डरते क्यों हैं?
भाभी: डरते नहीं हैं, इज़्ज़त करते हैं मेरी!
देवर: अच्छा? कल तो जब आपने बेलन उठाया था, तो भैया इज़्ज़त के मारे सोफे के नीचे छुप गए थे!

देवर: भाभी, आप जब भी तैयार होती हैं, तो 2 घंटे क्यों लगाती हैं?
भाभी: अरे देवर जी, सुंदरता को निखरने में समय लगता है!
देवर: लेकिन भाभी, निखरने के बाद भी जब आप बाहर निकलती हैं, तो भैया ‘हे भगवान’ क्यों बोलते हैं?

देवर: भाभी, आपने जो नया सूट मंगाया था, वो भैया को पसंद आया?
भाभी: उन्हें पसंद आया या नहीं, मुझे क्या पता!
देवर: क्यों?
भाभी: क्योंकि बिल देखते ही वो तो बेहोश हो गए थे!

देवर: भाभी, आज की रोटी इतनी गोल और कुरकुरी कैसे बनी?
भाभी: (खुश होकर) अरे वाह, तुम्हें पसंद आई?
देवर: नहीं भाभी, मैं तो बस सोच रहा था कि इसे पापड़ कहूं या फ़्रिसबी (Frisbee)!

भाभी: तुम्हारे भैया मुझसे बहुत बहस करते हैं, क्या करूं?
देवर: भाभी, जब भी वो बहस करें, बस एक ही वाक्य बोल दिया करो— “आप अपनी माँ पर गए हो!”
भाभी: उससे क्या होगा?
देवर: बहस तुरंत वहीं ख़त्म हो जाएगी और नया मुद्दा शुरू हो जाएगा!

भाभी: देवर जी, मेरा वज़न बहुत बढ़ रहा है, कोई आसान उपाय बताओ?
देवर: भाभी, बस अपनी गर्दन को दाएं-बाएं हिलाया करो!
भाभी: किस समय?
देवर: जब भी कोई खाने के लिए पूछे!

भाभी: देवर जी, सच बताना, मैं कैसी लग रही हूं?
देवर: भाभी, सच बोलूं तो एकदम ‘अप्सरा’ लग रही हो!
भाभी: (शर्माते हुए) सच में?
देवर: हां भाभी… वो जो सीरियल में ‘चांडाल’ के साथ घूमती है ना, वही वाली!

Tags: funny jokesfunny story
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