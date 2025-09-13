Home > लाइफस्टाइल > 10 दिन तक करें इसका सेवन शरीर में आ जाएगी घोड़े जैसी ऊर्जा और कमजोरी हो जाएगी गायब

10 दिन तक करें इसका सेवन शरीर में आ जाएगी घोड़े जैसी ऊर्जा और कमजोरी हो जाएगी गायब

Ghode Jise Takat : अगर आप थकान, कमजोरी या जल्दी थक जाने की समस्या से परेशान हैं तो यहां में बताया गया फूड आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 13, 2025 11:40:05 AM IST

mens power booster foods
mens power booster foods

Mardana Takat: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सही से खाना-पीना नहीं कर पाते। नतीजा ये होता है कि कम उम्र में ही शरीर कमजोर पड़ने लगता है. बहुत से युवा अकसर थकान और कमजोरी की शिकायत करते हैं. अगर आप भी यही महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ताकत कैसे वापस लाएं, तो भुना हुआ चना आपके लिए रामबाण साबित हो सकता हैं. क्योंकि भुने चने में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम होते हैं। इन्हें रोज खाने से न सिर्फ मसल्स और हड्डियां मजबूत होती हैं, बल्कि शरीर में लगातार एनर्जी भी बनी रहती है। सिर्फ 10 दिनों तक मुट्ठीभर भुने चने खाने से ही आप खुद महसूस करेंगे कि आपके शरीर में नई ताकत आ रही है.

डाइटिशियन के अनुसार

भुने चने शरीर को लगभग सारे जरूरी पोषक तत्व देते हैं। गर्मियों में इन्हीं चनों से सत्तू बनाया जाता है, जो एनर्जी देने वाला बेहतरीन पेय है। खास बात यह है कि भुने चने डायबिटीज के मरीज भी आराम से खा सकते हैं ,लंच के बाद हल्के स्नैक के रूप में या सुबह की शुरुआत में अगर आप मुट्ठीभर भुने चने खा लें तो यह आपकी सेहत के लिए ताकत का खजाना होगा.

पाचन तंत्र रहता है फिट

भुने चने में में फाइबर पाया जाता है, जो पाचन तंत्र को फिट बनाए रखने में मदद करता है और पेट को लंबे समय तक हल्का और एक्टिव रखता है. जिन लोगों को कब्ज या गैस की समस्या होती है, उनके लिए भुने हुए चने किसी औषधि से कम नहीं हैं. इन्हें खाने से पेट फूलने की समस्या भी कम हो जाती है. और यह ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है. सुबह खाली पेट मुट्ठीभर भुने चने खाने से दिनभर आपका पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है.

वजन कम करने में सहायक

आजकल बहुत से लोग वजन घटाने के लिए जिम या डाइटिंग करते हैं. लेकिन अगर आप भुने हुए चने को अपनी डाइट का हिस्सा बना लें, तो यह वजन कम करने का आसान और सस्ता उपाय है. इनमें फाइबर और प्रोटीन दोनों ही भरपूर मात्रा में होते हैं. फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और अनहेल्दी स्नैकिंग से बचाव होता है।.वहीं, प्रोटीन मांसपेशियों की ग्रोथ में मदद करता है और कैलोरी बर्निंग को तेज करता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो लोग रोजाना मुट्ठीभर भुने चने खाते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वे जल्दी फैट लॉस कर पाते हैं.

शुगर लेवल भी करता है कंट्रोल

डायबिटीज आजकल युवाओं में भी तेजी से बढ़ रही है, और ऐसे में भुने हुए चने इसका बेहतरीन इलाज साबित हो सकते हैं. इनमें सल्फर, मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर में इंसुलिन को और बेहतर बनाते हैं .और शुगर कंट्रोल करता है.

हड्डियों को करता है मजबूत

जिन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, वे अक्सर हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द और थकान जैसी समस्याओं का सामना करते हैं. ऐसे में भुने चने से कैल्शियम की कमी पूरी करने का सबसे आसान और सस्ता विकल्प हैं,और यह बढ़ती उम्र के लोगों और महिलाओं के लिए यह बेहद फायदेमंद माने जाते हैं.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: benefits of roasted chanamardana kamjori kaise dur kareinroasted chana benefits
