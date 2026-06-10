आपके बच्चे भी लौकी खाने में करते हैं आनाकानी, कोफ्ते बनाकर खिलाएं, बन जाएगी फेवरेट सब्जी

Lauki Ke Kofte ki Recipe: लौकी, एक ऐसी सब्जी है, जिसके फायदे तो अनेक हैं; लेकिन इसका नाम सुनते ही बच्चों क्या बड़ों का मूड भी खराब हो जाता है. लौकी की सब्जी अगर घर में कोई नहीं खाता तो इसके कोफ्ते बनाएं.

लौकी का कोफ्ता इतना टेस्टी होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये लौकी से बना हुआ है. आइये जानते हैं इसकी रेसिपी क्या है?

सामग्री (Ingredients)

कोफ्ता बनाने के लिए

लौकी- 500 ग्राम

बेसन- 150 ग्राम (½ कप)

अदरक (कसा हुआ)- 2 इंच

हरी मिर्च (कटी हुई )- 2-3

काली मिर्च पाउडर- ¼ छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर- ½ छोटा चम्मच

नमक- स्वादानुसार

अजवाइन- ½ छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर- ½ छोटा चम्मच

भुना जीरा पाउडर- ½ छोटा चम्मच

गरम मसाला- ½ छोटा चम्मच

हरा धनिया (कटा)- 2 बड़े चम्मच

प्याज (बारीक कटा हुआ)- 1 मध्यम आकार का

तेल- कोफ्ता तलने के लिए

ग्रेवी बनाने के लिए:

तेल- 5 बड़े चम्मच

जीरा- ½ छोटा चम्मच

सूखी लाल मिर्च – 1

तेज पत्ता- 1

हींग- 2 पिंच

दालचीनी- 1 इंच

प्याज का पेस्ट- 2 मध्यम

अदरक-लहसुन पेस्ट- 1 बड़ा चम्मच

टमाटर का पेस्ट- 2 मध्यम

धनिया पाउडर- 1½ बड़े चम्मच

बेसन- 1 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर- ½ छोटा चम्मच

काली मिर्च पाउडर- ¼ छोटा चम्मच

गरम मसाला- ½ छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर- ½ छोटा चम्मच

कसूरी मेथी- 1 छोटा चम्मच

हरा धनिया- कटा हुआ

गरम मसाला ½ छोटा चम्मच

नमक- स्वादानुसार

पानी- 3 कप

बनाने की विधि

स्टेप 1: लौकी तैयार करें

लौकी को धोकर, छीलकर और बारीक कद्दूकस करें.

कद्दूकस की गई लौकी में नमक मिलाकर 10-15 मिनट के लिए रख दें

3लौकी से निकला अतिरिक्त पानी हाथों से अच्छे से निचोड़ दें (यह जरूरी है, इससे कोफ्ते गीले नहीं होंगे)

स्टेप 2: कोफ्ता का मिश्रण बनाएं

निचोड़कर लौकी को प्याले में रखें

इसमें कसा अदरक, कटी हरी मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च, अजवाइन, हल्दी, भुना जीरा, गरम मसाला, हरा धनिया और कटा प्याज मिलाएं

सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स करें

अब बेसन डालें और मिश्रण को अच्छे से मसलें

मिश्रण को 15-20 मिनट के लिए रख दें ताकि बेसन लौकी का पानी सोख ले

स्टेप 3: कोफ्ते बनाएं और तलें

मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाएं

गहरी कड़ाही में तेल गर्म करें

जब तेल मध्यम ताप पर हो तो कोफ्ते डालें

कोफ्ते को मध्यम आंच पर सुनहरा भूरा होने तक तलें

तले हुए कोफ्ते को हैवरेक या प्लेट पर निकाल लें

स्टेप 4: ग्रेवी बनाएं

कड़ाही में 5 बड़े चम्मच तेल गर्म करें

तेल में जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, हींग और दालचीनी डालें

30 सेकंड बाद प्याज पेस्ट डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें

अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर 1 मिनट भूनें

टमाटर पेस्ट डालकर 2-3 मिनट भूनें जब तक तेल अलग न हो जाए

अब धनिया पाउडर, बेसन, लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, हल्दी और नमक डालकर 1 मिनट भूनें

धीरे-धीरे पानी डालते हुए ग्रेवी को पकाएं

ग्रेवी को 5-7 मिनट तक उबालें जब तक गाढ़ा न हो जाए

कसूरी मेथी और हरा धनिया मिलाकर 2 मिनट के लिए ढक दें

स्टेप 5: कोफ्ते ग्रेवी में मिलाएं

तले हुए कोफ्ते को ग्रेवी में डालें

हल्की आंच पर 3-4 मिनट पकाएं ताकि कोफ्ते ग्रेवी में मसाले सोखें

गरम मसाला डालकर गैस बंद करें और गर्मागर्म रोटी और चावल के साथ सर्व करें.