उत्तर भारत में लू की चेतावनी, तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान, भीषण गर्मी में ऐसे रहें सुरक्षित

Summer Care Tips: इन दिनों पूरे उत्तर भारत में गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है. कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव समेत पूरे एनसीआर में लू की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर ही नहीं उत्तर भारत के तमाम इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. आने वाले समय में तापमान 45 डिग्री से पार भी पहुंच सकता है.

ऐसे में लोगों को अपना ध्यान रखने की काफी जरूरत है. अगर वो खुद का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उन्हें लू लग सकती है. इसके कारण डिहाइड्रेशन जैसी समस्या हो सकती है. इससे बचाव करना बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं कि इतनी भीषण गर्मी में खुद को कैसे बचाना चाहिए.

भीषण गर्मी में कैसे रहें सुरक्षित?

भीषण गर्मी में सुरक्षित रहने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखें.

इसके लिए पानी, नींबू पानी और नारियल पानी जैसी लिक्विड चीजों का सेवन करते रहें.

अगर जरूरी न हो तो, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलें.

हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें.

शरीर को पूरा ढकने वाले कपड़े पहने.

घर और शरीर दोनों को ठंडा रखने की कोशिश करें.

धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन लगाएं.

घर से निकलते समय टोपी या छाते का इस्तेमाल करें.

गर्मी के मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और पालतू जानवरों का खास ध्यान रखें.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी के मौसम में अगर आप खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं. खुद को हाइड्रेट रखें. मौसमी फलों का सेवन करें. ध्यान रखें कि लिक्विड, खानपान और मौसमी फल और सब्जियां ही आपको ऐसे मौसम से राहत पा सकते हैं. ऐसे में कोशिश करें कि आप गर्मी से बचने के लिए घर से बाहर निकलने और खुद की केयर जरूर करें.

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