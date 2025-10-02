आप भी हैं खाने के शौकीन? तो कनॉट प्लेस की ये जगह आपके लिए परफेक्ट है, सिर्फ 100 रुपये में
कनॉट प्लेस  में सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं, बल्कि पूरा माहौल भी खास होता है. जब आप दोस्तों के साथ कनॉट प्लेस की रौनक के बीच खड़े होकर छोले-भटूरे खाते हैं या सर्दी में तंदूरी चाय पीते हैं, तो उसका मज़ा अलग ही होता है.

By: Komal Singh | Published: October 2, 2025 11:17:05 AM IST

दिल्ली का कनॉट प्लेस सिर्फ शॉपिंग और घूमने की जगह नहीं है, बल्कि यह सस्ते और स्वादिष्ट खाने के लिए भी जाना जाता है. यहां आपको छोटे-छोटे स्टॉल और कॉर्नर्स पर हर तरह का खाना मिलता है – चाहे वह साउथ इंडियन डोसा हो, छोले भटूरे, रोल्स या फिर मिठाइयाँ. खास बात यह है कि ज्यादातर स्टॉल्स पर 100 रुपए से कम में भरपेट खाना मिल जाता है. यही वजह है कि कॉलेज स्टूडेंट्स, ऑफिस जाने वाले और शॉपिंग करने वाले लोग यहाँ बार-बार आना पसंद करते हैं.

 

 यहां 100 रुपए से कम में क्या-क्या खाने को मिल सकता है?

 
 कनॉट प्लेस  में 100 रुपए से कम में कई लोकप्रिय डिशेज मिल जाती हैं. उदाहरण के लिए – इडली-सांभर और डोसा जैसे साउथ इंडियन आइटम्स, छोले-कुलचे, छोले-भटूरे, आलू टिक्की, चाट, मोमोज़, और रोल्स. वहीं, मीठा खाने वालों के लिए जलेबी, गुलाब जामुन और हलवा भी सस्ते दामों पर उपलब्ध है. इन डिशेज का स्वाद और क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि लोग महंगे रेस्तरां छोड़कर यहां स्ट्रीट फूड का मज़ा लेना पसंद करते हैं.

 

कौन-कौन से स्टॉल्स सबसे फेमस हैं?

कनॉट प्लेस  के अंदर और आउटर सर्कल में कई छोटे-छोटे स्टॉल्स और फूड कॉर्नर्स बहुत फेमस हैं. जैसे – हनुमान मंदिर के पास वाले छोले-भटूरे वाले, जैन चाट वाला, निज़ाम्स का रोल्स स्टॉल, और साउथ इंडियन डोसा वाले छोटे ठेले. इसके अलावा कई लोग मोमोज़ और तंदूरी चाय वाले स्टॉल्स के भी दीवाने हैं. इन जगहों पर अक्सर भीड़ लगी रहती है, क्योंकि स्वाद और दाम दोनों ही जेब के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होते हैं.

 

  स्टूडेंट्स और बजट फ्रेंडली लोगों के लिए यह क्यों खास है?

कनॉट प्लेस  का स्ट्रीट फूड स्टूडेंट्स और लो बजट लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरी जगहों से आने वाले छात्र यहाँ कम पैसों में अच्छा खाना खा सकते हैं. 50 से 100 रुपए में नाश्ता, लंच या डिनर तक निपट जाता है. साथ ही, दोस्तों के साथ घूमने-फिरने के दौरान यहां खाने का मज़ा भी दुगुना हो जाता है. यही वजह है कि कनॉट प्लेस  हमेशा स्टूडेंट्स और युवाओं से भरा रहता है.

