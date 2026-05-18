Cheapest Cosmetic Market: दिल्ली की इस मार्केट में मिलता है सबसे सस्ता मेकअप, 2 रुपये से होती है शुरुआत

Cheapest Cosmetic Market: आज के समय में मेकअप सिर्फ शौक नहीं, बल्कि कई लड़कियों और महिलाओं की रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है. कॉलेज, ऑफिस, पार्टी या शादी हर मौके पर लोग अपने लुक को बेहतर बनाने के लिए अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण ब्रांडेड कॉस्मेटिक सामान खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता. कई बार लोग अपनी पसंद की लिपस्टिक, काजल या मेकअप किट सिर्फ इसलिए नहीं खरीद पाते क्योंकि उनकी कीमत काफी ज्यादा होती है.

ऐसे में अगर आपको बताया जाए कि दिल्ली में एक ऐसी मार्केट भी है, जहां 2 रुपये से लेकर 10 रुपये तक में मेकअप का सामान मिल जाता है, तो शायद यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो. लेकिन दिल्ली का सदर बाजार अपनी सस्ती और किफायती खरीदारी के लिए पूरे देश में मशहूर है.

दिल्ली का सबसे सस्ता कॉस्मेटिक मार्केट

अगर आप कम बजट में ज्यादा मेकअप खरीदना चाहते हैं, तो दिल्ली का सदर बाजार आपके लिए बेहतरीन जगह हो सकती है. ये बाजार राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े थोक बाजारों में गिना जाता है. यहां रोजाना हजारों लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं. सदर बाजार खासतौर पर सस्ते रेट में मिलने वाले सामान के लिए जाना जाता है. यहां मेकअप से जुड़े लगभग सभी प्रोडक्ट्स काफी कम कीमत में उपलब्ध होते हैं. कई दुकानों पर आपको लिपस्टिक, काजल, नेल पेंट और आईलाइनर जैसे प्रोडक्ट्स 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये से शुरू होकर मिल जाते हैं.

ब्रांडेड और लोकल दोनों ऑप्शन मौजूद

सदर बाजार की सबसे खास बात ये है कि यहां सिर्फ लोकल ही नहीं, बल्कि कई पॉपुलर ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं. यहां आपको Blue Heaven, Swiss Beauty और दूसरे कई कॉस्मेटिक ब्रांड्स के सामान देखने को मिल जाएंगे.

इसके अलावा लोकल कंपनियों के भी कई सस्ते और अलग-अलग डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स यहां उपलब्ध रहते हैं. बाजार में आपको हर तरह के शेड्स और वैरायटी आसानी से मिल जाती है.

यहां मिलने वाले कुछ लोकप्रिय प्रोडक्ट्स:

लिक्विड लिपस्टिक

काजल पेंसिल

आईलाइनर

नेल पेंट

मेकअप किट

फेस पाउडर

मेकअप ब्रश

आईशैडो पैलेट

थोक में खरीदना पड़ सकता है सामान

खरीदारी करते समय रखें ये जरूरी बातें

सदर बाजार में सामान सस्ता जरूर मिलता है, लेकिन खरीदारी करते समय थोड़ा सावधान रहना भी जरूरी है. कई बार बाजार में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की कॉपी भी बिकती है. इसलिए किसी भी सामान को खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी जरूर जांच लें.

खरीदारी के दौरान इन बातों का ध्यान रखें:

प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट जरूर देखें

ब्रांडेड सामान की क्वालिटी चेक करें

दुकानदार से सही रेट पूछें

जरूरत हो तो मोलभाव जरूर करें

बिचौलियों और दलालों से बचें

ज्यादा सस्ता देखकर बिना जांचे सामान न खरीदें

इस समय खुलता है सदर बाजार

अगर आप सदर बाजार जाने का प्लान बना रहे हैं, तो वहां का समय जानना भी जरूरी है. आमतौर पर बाजार सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच खुलना शुरू हो जाता है. वहीं शाम करीब 7 से 8 बजे तक ज्यादातर दुकानें बंद हो जाती हैं. रविवार के दिन भी बाजार की कई दुकानें खुली रहती हैं, इसलिए छुट्टी वाले दिन यहां खरीदारी करने वालों की काफी भीड़ देखने को मिलती है.

अगर आप कम पैसों में ज्यादा मेकअप खरीदना चाहते हैं, तो दिल्ली का सदर बाजार आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां आपको छोटी कीमत में कई तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाएंगे.