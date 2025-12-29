Daily Bath Rule in Winter: क्या सर्दियों में रोज नहाना है जरूरी, सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर; जानें क्या है सही?

Daily Bath Rule in Winter: सर्दियों में रोज नहाना एक आम आदत है. यह ज्यादातर लोगों के लिए नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन इससे कुछ छिपे हुए हेल्थ रिस्क हो सकता है. खासकर उन लोगों के लिए जिनकी स्किन ड्राई या सेंसिटिव है. सर्दियों का मौसम हवा में नमी पैदा कर देता है. लेकिन रोजाना गर्म पानी से नहाने से स्किन से उससे नैचुरल तेल और नमी खत्म हो जाती है. जिससे स्किन रुखी हो जाती है. एक्जिमा या स्किन में सूजन जैसी दिक्कतें भी पैदा हो सकती हैं. सर्दियों में आपकी हाइजीन की जरुरतें बदल सकती है.

लोगों के लिए हानिरहित आदत

नॉर्मल या ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए गुनगुने पानी और हल्के, मॉइस्चराइज़िंग क्लींजर से नहाना आमतौर पर ठीक रहता है. नमी बनाए रखने के लिए नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइज़र का भी मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें.

छिपे हुए स्वास्थ्य जोखिम

रोजाना सर्दियों में नहाने का मुख्य स्वास्थय जोखिम गर्म पानी और कमी नमी के कॉम्बिनेशन से होता है. गर्म पानी और साबुन त्वचा की सीबम (नेचुरल तेलों) की परत को घोल देते हैं. इस रुकावट के बिना, नमी तेजी से निकल जाती है. खासकर सर्दियों की सूखी हवा में. सूखी, खुजली वाली त्वजा यह सबसे आम नतीजा है. बहुत ज्यादा सूखी स्किन होने के कारण वह फट जाती है. साथ ही उसमें सूजन आ सकती है. जिन लोगों को पहले से त्वचा की समस्याएं हैं. उन लोगों को ज्यादा नहाने से समस्या हो सकती हैं. सूखेपन के कारण त्वचा में दरारें पड़ने से बैक्टीरिया स्किन के भीतर जा सकते हैं. जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.

क्या सर्दियों में हाइजीन की ज़रूरतें बदल रही हैं?