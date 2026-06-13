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Diabetes और BP मरीज दही कैसे खाएं? एक्सपर्ट से जान लें नमक और चीनी में कौन है बेहतर विकल्प

Curd Benefits: दही भारतीय खानपान का एक अहम हिस्सा है. गर्मियों में इसकी मांग और भी बढ़ जाती है क्योंकि यह शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है.लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है कि इसे चीनी के साथ खाना बेहतर है या नमक के साथ तो आइए जानते है इसके बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 13, 2026 7:27:51 PM IST

दही को चीनी के साथ खाने से क्या होता है?
दही को चीनी के साथ खाने से क्या होता है?


Curd Benefits: दही भारतीय खानपान का एक अहम हिस्सा है. गर्मियों में इसकी मांग और भी बढ़ जाती है क्योंकि यह शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है. दही में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी12 और प्रोबायोटिक्स जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आंतों की सेहत को मजबूत बनाते हैं. हालांकि, दही खाते समय अक्सर लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि इसे चीनी के साथ खाना बेहतर है या नमक के साथ? दोनों का स्वाद अलग है और दोनों के अपने फायदे भी हैं.

 दही को चीनी के साथ खाने से क्या होता है?

कई लोग भोजन के बाद दही-चीनी खाना पसंद करते हैं. माना जाता है कि यह पेट को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है. विशेषज्ञों के अनुसार, सीमित मात्रा में चीनी या मिश्री के साथ दही खाने से पेट की जलन और एसिडिटी जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है. आयुर्वेद में भी दही और मिश्री के संयोजन को कुछ परिस्थितियों में लाभकारी माना गया है.हालांकि, जिन लोगों को मधुमेह या ब्लड शुगर से जुड़ी समस्या है, उन्हें दही में चीनी मिलाकर खाने से बचना चाहिए. इससे रक्त में शुगर का स्तर तेजी से बढ़ सकता है.

 नमक के साथ दही खाने के फायदे

दही में थोड़ा-सा नमक मिलाकर खाने की आदत भी काफी आम है. नमक के साथ दही खाने से स्वाद बढ़ जाता है और कई लोगों को यह पाचन के लिए भी बेहतर लगता है. खासकर भोजन के साथ रायता या नमकीन दही खाने से खाना आसानी से पच सकता है.लेकिन नमक का अधिक सेवन हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है. इसलिए जिन लोगों को रक्तचाप की समस्या है, उन्हें दही में अतिरिक्त नमक डालने से बचना चाहिए.

 आखिर कौन-सा विकल्प ज्यादा बेहतर है?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरी तरह व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है. अगर किसी को डायबिटीज नहीं है और वह सीमित मात्रा में चीनी लेता है, तो दही-चीनी का सेवन कर सकता है. वहीं, जिन्हें शुगर की समस्या है, वे नमक के साथ दही खा सकते हैं, लेकिन नमक की मात्रा नियंत्रित रखनी चाहिए.हालांकि, सबसे बेहतर विकल्प सादा दही माना जाता है. बिना चीनी और बिना नमक वाला दही शरीर को दही के सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और अतिरिक्त चीनी या सोडियम से बचाता है.

किन लोगों को बरतनी चाहिए सावधानी?

डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी रोग या किसी अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोगों को दही का सेवन अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार करना चाहिए. ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह सबसे महत्वपूर्ण होती है.

Tags: curd benefitsDiabetes DietDiabetes Friendly Foodshealthy eating tipshigh blood pressure
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