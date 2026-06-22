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व्रत में कुछ चटपटा खाने का हो रहा है मन, बनाइये MP स्टाइल साबूदाना खिचड़ी, देखें recipe

साबूदाना खिचड़ी बहुत ज्यादा टेस्ट और चटपटी तो होती ही है, साथ ही इसे खाने के बाद पेट भी काफी देर तक भरा रहता है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 22, 2026 10:01:21 AM IST

साबूदाना खिचड़ी
साबूदाना खिचड़ी


Sabudana Khichdi Recipe: व्रत में जब हम सारा दिन भूखे रहते हैं तो आमतौर पर कुछ तीखा और चटपटा ही खाने का मन होता है. आपकी इस क्रेविंग को शांत करेगी साबूदाना खिचड़ी क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेस्ट और चटपटी तो होती ही है, साथ ही इसे खाने के बाद पेट भी काफी देर तक भरा रहता है. 

मध्य प्रदेश (MP) में साबूदाना खिचड़ी एक अलग अंदाज में बनाई जाती है, जिसका स्वाद काफी अच्छा होता है. आइये देखते हैं इसकी रेसिपी 

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सामग्री:

साबूदाना: 1 कप
पानी (भिगोने के लिए): ¾ कप
घी या तेल: 2 बड़े चम्मच
जीरा: 1 छोटा चम्मच
उबले आलू: 1 मध्यम (कटे हुए)
मूंगफली (भुना हुआ): ¼ कप (मोटा पीसी हुई)
करी पत्ता: 10-12 पत्ते
हरी मिर्च (कटी): 2-3
सेंधा नमक: ¾ छोटा चम्मच
काली मिर्च पाउडर: ½ छोटा चम्मच
शक्कर: ½ छोटा चम्मच
नींबू का रस: ½ नींबू
हरा धनिया (कटा): 1 बड़ा चम्मच
3-4 साबुत लाल मिर्च: 3-4
एक टहनी कढ़ी पत्ता: 1 टहनी

बनाने की विधि

स्टेप 1: साबूदाना धोएं और भिगोएं

सबसे पहले साबूदाने को एक छलनी में डालकर अच्छे से धो लें, जब तक कि पानी साफ न निकलने लगे. इससे साबूदाने का एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाता है और खिचड़ी चिपचिपी नहीं बनती. धोए हुए साबूदाने को एक गहरे बर्तन में निकालें. अब इसमें इतना पानी डालें कि साबूदाना बस डूब जाए (लगभग 1 कप साबूदाने के लिए ¾ कप पानी). ज्यादा पानी डालने से साबूदाना चिपचिपा हो सकता है. इसे कम से कम 4-6 घंटे या रात भर के लिए ढककर छोड़ दें. साबूदाना इतना फूल जाना चाहिए कि आप उसे उंगली से दबाएं तो वह आसानी से टूट जाए. अगर साबूदाने में थोड़ा भी पानी बचा हो, तो उसे छलनी में डालकर निकाल दें.

स्टेप 2: साबूदाने को मोटे कपड़े पर फैलाएं
जब साबूदाना फूल जाये तो एक मोटे कपड़े पर एक घंटे के लिए फैलाकर छोड़ दें. साबूदाना से पानी पूरी तरह निकल जाना चाहिए, वरना बनाते समय साबूदाना चिपकने लगेगा. अगर कपड़े पर फैलाने का मन न हो तो पानी निकाल कर, साबूदाने को निचोड़कर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें.

स्टेप 3: मूंगफली पीसें

भीगा हुआ साबूदाना लें और उसमें क्रश की हुई मूंगफली और काला नमक डालें. (व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक डालें.) मूंगफली को मोटर या चॉपर में डालें और मोटा पीस लें, आपको पाउडर नहीं बनाना है.

स्टेप 4: घी गर्म करें और तड़का लगाएं

एक पैन में घी गर्म करें. उसमें जीरा, लाल मिर्च और करी पत्ते को तड़का लगाएं. एक कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच तेल को गरम कर लीजिये. 1/4 छोटा चम्मच जीरा डालिए और इसे चटकने दीजिये. 

स्टेप 5: आलू डालें और खिचड़ी बनाएं 
कड़ाही में हाई फ्लेम पर डालें और जब घी गर्म हो जाए, तो जीरा, हरी मिर्च, करी पत्ते और आलू डालें। 1-2 मिनट तक भूनें. इसमें अब साबूदाना और मूंगफली का तैयार किया गया मिश्रण डालें और दोबारा काली मिर्च छिड़के. हल्की आंच पर पकाएं. थोड़ी देर पका लेने के बाद इसे आंच से उतार लें. इसे अच्छे से मिलाएं और हरे धनिए से गार्निश करके गर्मागर्म चाय के साथ सर्व करें.

Tags: healthy snacksindian foodvrat snacks idea
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