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घर में सही दिशा में रखा ये ‘मनी ट्री’ खोल सकता है समृद्धि के रास्ते, लेकिन गलत जगह बिगाड़ सकती है सब कुछ

Crassula Plant: क्रासुला (जेड प्लांट/मनी ट्री) को वास्तु और फेंगशुई में धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इसे सही दिशा जैसे मुख्य द्वार, उत्तर या दक्षिण-पूर्व में रखने से सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक लाभ मिलने की मान्यता है, जबकि गलत जगह रखने से इसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 10, 2026 12:51:14 PM IST

क्रासुला प्लांट बदल सकता है आपकी किस्मत
क्रासुला प्लांट बदल सकता है आपकी किस्मत


Crassula Plant: वास्तु शास्त्र और फेंगशुई में पौधों को केवल सजावट का साधन नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन और आर्थिक समृद्धि का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है. इन्हीं पौधों में से एक क्रासुला प्लांट है, जिसे आमतौर पर जेड प्लांट या मनी ट्री के नाम से भी जाना जाता है. इसे घर में रखने से न केवल सौंदर्य बढ़ता है, बल्कि मान्यताओं के अनुसार यह धन और समृद्धि को आकर्षित करने वाला पौधा भी माना जाता है.

घरों और ऑफिसों में शुभ संकेत

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार क्रासुला प्लांट सही दिशा में रखा जाए तो यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है और आर्थिक समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकता है. यही कारण है कि इसे कई घरों और ऑफिसों में शुभ संकेत के रूप में रखा जाता है.

मुख्य द्वार के पास रखने का महत्व

वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि क्रासुला को घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर (जब बाहर से अंदर प्रवेश किया जाए) रखना बेहद शुभ होता है. ऐसा माना जाता है कि यह स्थान नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है और सुख-समृद्धि को आकर्षित करता है.

उत्तर दिशा में रखने के फायदे

उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है. इस दिशा में क्रासुला रखने से करियर में नए अवसर मिलने और आर्थिक प्रगति के योग बनने की मान्यता है. यह दिशा वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में सहायक मानी जाती है.

पूर्व दिशा का प्रभाव

पूर्व दिशा सूर्य देव से जुड़ी मानी जाती है, जो जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक है. इस दिशा में पौधा रखने से घर में मान-सम्मान बढ़ता है और पारिवारिक वातावरण में शांति बनी रहती है.
दक्षिण-पूर्व दिशा (वेल्थ कॉर्नर) वास्तु में दक्षिण-पूर्व दिशा को धन और समृद्धि का कोना कहा जाता है, जिसके स्वामी शुक्र ग्रह माने जाते हैं. इस स्थान पर क्रासुला रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होने और रुका हुआ धन वापस मिलने की मान्यता है.

इन जगहों पर रखने से बचें

 के अनुसार क्रासुला को बेडरूम में रखना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि इसकी ऊर्जा सक्रिय होती है और यह नींद तथा मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है. साथ ही इसे बहुत अधिक अंधेरे या गर्म स्थान पर रखने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे पौधा सूख सकता है, जिसे अशुभ संकेत माना जाता है.

देखभाल से जुड़ी जरूरी बातें

क्रासुला प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. इसे तभी पानी देना चाहिए जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए. बेहतर वृद्धि के लिए इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहां हल्की धूप या प्राकृतिक रोशनी नियमित रूप से मिलती रहे. कुल मिलाकर, क्रासुला प्लांट केवल एक सजावटी पौधा नहीं बल्कि वास्तु और फेंगशुई में एक सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जिसकी सही देखभाल और सही दिशा में स्थापना घर के वातावरण को बेहतर बना सकती है.

Tags: crassula plantmoney tree
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