घर में सही दिशा में रखा ये ‘मनी ट्री’ खोल सकता है समृद्धि के रास्ते, लेकिन गलत जगह बिगाड़ सकती है सब कुछ

Crassula Plant: वास्तु शास्त्र और फेंगशुई में पौधों को केवल सजावट का साधन नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन और आर्थिक समृद्धि का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है. इन्हीं पौधों में से एक क्रासुला प्लांट है, जिसे आमतौर पर जेड प्लांट या मनी ट्री के नाम से भी जाना जाता है. इसे घर में रखने से न केवल सौंदर्य बढ़ता है, बल्कि मान्यताओं के अनुसार यह धन और समृद्धि को आकर्षित करने वाला पौधा भी माना जाता है.

घरों और ऑफिसों में शुभ संकेत

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार क्रासुला प्लांट सही दिशा में रखा जाए तो यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है और आर्थिक समस्याओं को कम करने में सहायक हो सकता है. यही कारण है कि इसे कई घरों और ऑफिसों में शुभ संकेत के रूप में रखा जाता है.

मुख्य द्वार के पास रखने का महत्व

वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि क्रासुला को घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर (जब बाहर से अंदर प्रवेश किया जाए) रखना बेहद शुभ होता है. ऐसा माना जाता है कि यह स्थान नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है और सुख-समृद्धि को आकर्षित करता है.

उत्तर दिशा में रखने के फायदे

उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है. इस दिशा में क्रासुला रखने से करियर में नए अवसर मिलने और आर्थिक प्रगति के योग बनने की मान्यता है. यह दिशा वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने में सहायक मानी जाती है.

पूर्व दिशा का प्रभाव

पूर्व दिशा सूर्य देव से जुड़ी मानी जाती है, जो जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक है. इस दिशा में पौधा रखने से घर में मान-सम्मान बढ़ता है और पारिवारिक वातावरण में शांति बनी रहती है.