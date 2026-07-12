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बार-बार फट रहे हैं होंठ? सिर्फ मौसम नहीं, शरीर की ये कमी भी हो सकती है बड़ी वजह

बार-बार फटने वाले होंठ सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि विटामिन बी, आयरन की कमी या अन्य समस्याओं का संकेत हो सकते हैं. जानें कारण, बचाव और कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 12, 2026 1:45:32 PM IST

बार-बार फट रहे हैं होंठ? सिर्फ मौसम नहीं, शरीर की ये कमी भी हो सकती है बड़ी वजह


सर्दियों में होंठों का सूखना और फटना आम बात है, लेकिन अगर ये समस्या हर मौसम में बार-बार होने लगे तो इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है. कई लोग इसे केवल ड्राई स्किन की समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि लगातार फटे रहने वाले होंठ शरीर में किसी कमी या स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी का संकेत दे सकते हैं.

होंठों में दरारें पड़ना, जलन होना, दर्द महसूस होना या खून निकलना इस बात की ओर इशारा कर सकता है कि शरीर को किसी जरूरी पोषक तत्व की कमी हो रही है या होंठों की देखभाल में कुछ कमी रह गई है.

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 होंठ बार-बार फटने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं?

होंठ फटने के कई कारण हो सकते हैं. ठंडी हवा, कम नमी वाला मौसम, तेज धूप और शरीर में पानी की कमी इसकी आम वजहें हैं. इसके अलावा बार-बार होंठों पर जीभ फेरने की आदत भी उन्हें और ज्यादा सूखा सकती है.

कुछ लोगों में एलर्जी, त्वचा से जुड़ी समस्याएं, कुछ दवाओं का असर या शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी होंठ लंबे समय तक फटे रह सकते हैं. इसलिए अगर ये परेशानी बार-बार हो रही है, तो इसके कारण को समझना जरूरी है.

 क्या फटे होंठ विटामिन और आयरन की कमी का संकेत हो सकते हैं?

TV9 के अनुसार Cleveland Clinic के अनुसार, होंठ फटने की समस्या कई कारणों से हो सकती है और कुछ मामलों में ये पोषक तत्वों की कमी से भी जुड़ी हो सकती है. खासतौर पर विटामिन बी समूह और आयरन की कमी से कुछ लोगों में होंठों के सूखने, फटने या मुंह के किनारों पर दरारें पड़ने जैसी समस्याएं दिखाई दे सकती हैं.

हालांकि, केवल होंठ फटने से ये तय नहीं किया जा सकता कि शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी है. अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहती है या बार-बार वापस आती है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर जांच करवाना बेहतर विकल्प होता है. जांच के बाद ही सही कारण का पता लगाया जा सकता है.

 डाइट में किन चीजों को शामिल करना फायदेमंद 

अगर जांच में आयरन या विटामिन बी की कमी सामने आती है, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार खाने में पोषक तत्वों से भरपूर चीजें शामिल की जा सकती हैं.

हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, बीन्स, अंडे, दूध, दही, साबुत अनाज, मछली, चिकन और फोर्टिफाइड अनाज जैसे खाद्य पदार्थ शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद कर सकते हैं.

इसके साथ ही रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी जरूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी होंठ सूख सकते हैं. बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन या मिनरल सप्लीमेंट लेना सही नहीं माना जाता.

 कब फटे होंठों के लिए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?

अगर होंठ लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहे हैं, बार-बार खून निकलता है, ज्यादा दर्द होता है, सूजन दिखाई देती है या संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. अगर लिप बाम, मॉइस्चराइजर या घरेलू उपायों के इस्तेमाल के बाद भी समस्या बनी रहती है, तो इसकी जांच कराना जरूरी हो सकता है. डॉक्टर जरूरत के अनुसार पोषक तत्वों की कमी, एलर्जी या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या की पहचान करके उचित उपचार बता सकते हैं.

 

Tags: cracked lipscracked lips causes
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