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Couple Relationship: प्यार कितना भी गहरा हो, पार्टनर से कभी न बोलें ये 5 बातें, रिश्ते में आ सकती दरार

Couple Relationship Tips: रिश्ता प्यार से बनता है, लेकिन उसे लंबे समय तक निभाने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता. कई बार कपल्स गुस्से में या मजाक-मजाक में ऐसी बातें कह देते हैं, जिन्हें बोलते वक्त शायद वे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन सामने वाला उन्हें लंबे समय तक याद रख सकता है. ये मजाक कई बार ब्रेकअप तक का कारण बन जाते हैं.

By: Lalit Kumar | Published: September 26, 2026 5:19:28 PM IST

Couple Relationship tips
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Couple Relationship Tips: रिश्ता प्यार से बनता है, लेकिन उसे लंबे समय तक निभाने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता. एक-दूसरे की भावनाओं की कद्र, सम्मान और समझ भी उतनी ही जरूरी है. कई बार कपल्स गुस्से में या मजाक-मजाक में ऐसी बातें कह देते हैं, जिन्हें बोलते वक्त शायद वे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन सामने वाला उन्हें लंबे समय तक याद रख सकता है. ये मजाक कई बार ब्रेकअप तक का कारण बन जाते हैं. खासकर जब बात परिवार, पैसे या रिश्ते की अहमियत पर आ जाए, तो शब्द दिल पर गहरी चोट कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि, आपके रिश्ते में भरोसा और अपनापन बना रहे, तो इन 5 बातों को पार्टनर के सामने कहने से बचना बेहतर है.

पार्टनर से कभी न बोलें ये 5 बातें

1. पार्टनर के परिवार को लेकर न दें ताना: कपल्स के बीच मतभेद होना सामान्य बात है, लेकिन विवाद में पार्टनर के परिवार को घसीटना रिश्ते में तनाव बढ़ा सकता है. अगर परिवार से जुड़ा कोई मुद्दा है, तो उसे शांत तरीके से पार्टनर के साथ बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करें. गुस्से में परिवार को लेकर कही गई बात अक्सर विवाद खत्म होने के बाद भी याद रहती है. इसलिए बहस के दौरान शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करना जरूरी है.

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2. पार्टनर की कमजोरियों को न बनाएं हथियार: हर इंसान में खूबियां और कमियां दोनों होती हैं. रिश्ते में भरोसा इसलिए भी जरूरी है कि व्यक्ति अपनी कमजोरियां बिना डर के पार्टनर के साथ साझा कर सके. अगर किसी ने आपको अपनी कोई कमजोरी या डर बताया है, तो उसे बाद में बहस के दौरान ताने के रूप में इस्तेमाल न करें. ऐसा करने से पार्टनर को भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस हो सकता है और रिश्ते में भरोसा प्रभावित हो सकता है.

3. पैसों को लेकर नीचा दिखाने की न करें कोशिश: रिश्तों में आर्थिक स्थिति और पैसों को लेकर मतभेद हो सकते हैं. लेकिन पार्टनर की कमाई, खर्च या आर्थिक स्थिति को लेकर उसे नीचा दिखाना समस्या को और बढ़ा सकता है. खासकर दोस्तों या परिवार के सामने पार्टनर की आर्थिक स्थिति का मजाक बनाने से बचना चाहिए. पैसों से जुड़े मुद्दों पर अकेले में शांत बातचीत करना ज्यादा बेहतर तरीका है.

4. ‘मुझे इस रिश्ते पर पछतावा है’: बहस के दौरान कई बार इंसान ऐसी बातें बोल देता है, जिन्हें वह सामान्य स्थिति में शायद कभी न कहे. ‘तुमसे शादी करके पछता रहा/रही हूं’या’मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना’ जैसे वाक्य पार्टनर के मन में असुरक्षा पैदा कर सकते हैं. अगर किसी बात से रिश्ते में परेशानी है, तो उस समस्या पर बात करें, न कि पूरे रिश्ते को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दें.

5. ‘ये तुम्हारा काम है’ कहकर जिम्मेदारी न टालें: आज कई कपल्स नौकरी और घर दोनों की जिम्मेदारियां संभालते हैं. ऐसे में घर के कामों को केवल पति या पत्नी की जिम्मेदारी मान लेना रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है. जरूरी नहीं कि हर काम किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी हो. पार्टनर की थकान और परेशानी को समझना और जरूरत पड़ने पर उसका हाथ बंटाना रिश्ते में सहयोग और अपनापन बढ़ा सकता है.

रिश्ते में शब्दों से ज्यादा जरूरी है सम्मान

किसी भी रिश्ते में असहमति होना गलत नहीं है. असली बात यह है कि असहमति के दौरान दोनों एक-दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं. परिवार, कमजोरियों, पैसे और रिश्ते की अहमियत पर चोट करने वाले शब्दों से बचना और समस्याओं पर शांतिपूर्वक बातचीत करना रिश्ते को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

Tags: lifestylenew relationship tips
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