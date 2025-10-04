कफ सीरप पीने से भी हो सकती है मौत! जानिए इसको लेकर क्यों मचा हड़कंप, लगानी पड़ी रोक

Deadly Cough Syrup: मध्य प्रदेश और राजस्थान से आई हालिया खबरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इन दोनों राज्यों में अब तक ग्यारह मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है. शुरुआती जाँच में पता चला है कि इन मौतों का कारण दो ब्रांड के कफ सिरप हो सकते हैं. मामला सामने आते ही दोनों राज्यों के स्वास्थ्य विभागों ने तुरंत इन सिरप की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है.

सैंपल जाँच के लिए प्रयोगशालाओं में भेज दिए गए हैं और केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक की चिकित्सा टीमों को सक्रिय कर दिया गया है. फ़िलहाल, डॉक्टरों और दवा दुकानों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी बच्चे को ये सिरप न दें, भले ही खांसी-ज़ुकाम के लक्षण मामूली ही क्यों न हों. जाँच कर रही टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की जान लेने वाले सिरप में आखिर ऐसा क्या था.

सिरप में खतरनाक रसायन पाए गए

शुरुआती जाँच में स्वास्थ्य विभाग को सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल नामक एक ज़हरीले रसायन की मौजूदगी का संदेह हुआ है. यह वही रसायन है जिससे पहले कई देशों में बच्चों की मौत हो चुकी है. इन सिरपों के नाम कथित तौर पर कोल्ड्रिफ कफ सिरप और नेक्सा डीएस कफ सिरप हैं. अधिकारियों के अनुसार, सिरप बनाने वाली कंपनी सभी सुरक्षा परीक्षण मानकों का पालन करने में विफल रही.

और दवा को बिना पूरी जाँच के ही बाज़ार में उतार दिया गया. अब, FSSAI और औषधि नियंत्रण विभाग ने उस बैच की हर बोतल को तुरंत वापस लेने का आदेश दिया है. फार्मासिस्टों को भी सतर्क कर दिया गया है ताकि कोई भी गलती से इन दवाओं को न बेच सके.

गाम्बिया और उज़्बेकिस्तान में भी हुई थी ऐसी घटना

यह पहली बार नहीं है जब कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई हो. 2022 में, अफ्रीकी देश गाम्बिया में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जहाँ लगभग 70 बच्चों की ज़हरीले सिरप के कारण मौत हो गई थी. उस मामले में, सिरप भारत में निर्मित था और उसमें डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे रसायन थे. इसके बाद, उज़्बेकिस्तान में एक अन्य भारतीय कंपनी के कफ सिरप के कारण 19 बच्चों की मौत हो गई.

इन दोनों घटनाओं के बाद, भारतीय दवा कंपनियों की दवा निर्माण प्रक्रियाओं पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठे थे. अब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसी तरह की घटनाएं सामने आने के बाद, केंद्र सरकार ने सभी राज्य औषधि विभागों को जांच के आदेश दिए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्य राज्यों में ऐसी लापरवाही न दोहराई जाए.

