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तांबे की बोतल का ट्रेंड और हेल्थ अलर्ट, फायदे तभी मिलेंगे जब न करें ये गलतियां, जानें एक्सपर्ट की चेतावनी

copper water drinking rules: तांबे की बोतल से पानी पीना हेल्दी माना जाता है, लेकिन गलत इस्तेमाल से यह नुकसान भी कर सकता है. एसिडिक ड्रिंक, बहुत गर्म/ठंडा पानी और अत्यधिक सेवन से कॉपर टॉक्सिसिटी का खतरा बढ़ सकता है. सही तरीके से सीमित मात्रा में इस्तेमाल करने पर ही इसके फायदे मिलते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: June 22, 2026 7:19:43 PM IST

तांबे के बर्तन का सही इस्तेमाल नहीं जानते? हो सकता है सेहत पर असर
तांबे के बर्तन का सही इस्तेमाल नहीं जानते? हो सकता है सेहत पर असर


copper water drinking rules: आजकल तांबे के बर्तन  और खासकर तांबे की पानी की बोतल हेल्थ ट्रेंड का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं. आयुर्वेद में भी तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना शरीर के लिए फायदेमंद बताया गया है. इसी वजह से लोग घर ही नहीं, ऑफिस और जिम में भी तांबे की बोतल का इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो यह फायदा देने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है. न्यूट्रिशनिस्ट किरण कुकरेजा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि तांबे की बोतल से जुड़ी कुछ आम गलतियां शरीर में कॉपर की अधिक मात्रा (Copper Toxicity) बढ़ा सकती हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. तांबे की बोतल में ये गलतियां बिल्कुल न करें

नींबू या एसिडिक ड्रिंक डालना

तांबे की बोतल में नींबू पानी, नारियल पानी, जूस, छाछ या एप्पल साइडर विनेगर जैसी चीजें नहीं डालनी चाहिए. इनमें मौजूद एसिड कॉपर के साथ रिएक्शन करता है, जिससे हानिकारक तत्व पानी में घुल सकते हैं.

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बहुत गर्म या बहुत ठंडा पानी भरना

एक्सट्रीम टेम्परेचर (बहुत गर्म या बहुत ठंडा पानी) तांबे की सतह पर रासायनिक बदलाव कर सकता है, जिससे कॉपर लीचिंग (Copper Leaching) बढ़ जाती है.

पूरे दिन सिर्फ तांबे का पानी पीना

दिनभर केवल तांबे की बोतल का पानी पीना भी नुकसानदायक हो सकता है. इससे शरीर में जरूरत से ज्यादा कॉपर जमा हो सकता है, जो स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है.

तांबे की बोतल का सही इस्तेमाल कैसे करें?

  • हमेशा सिर्फ सादा  पानी भरें
  • पानी को 6–8 घंटे या रातभर बोतल में रहने दें
  • रोजाना 250–500 मिलीलीटर ही कॉपर पानी पिएं
  • इसे नियमित पानी के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल करें

तांबे की बोतल में क्या बिल्कुल न रखें?

  • नींबू पानी
  • जूस या फलों का रस
  • छाछ
  • एप्पल साइडर विनेगर
  • कोई भी एसिडिक ड्रिंक

तांबे की बोतल की सफाई कैसे करें?

  • तांबे की बोतल की सही सफाई बेहद जरूरी है, वरना इसमें ऑक्सीडेशन  जमा हो सकता है.
  • हल्के डिटर्जेंट से कभी-कभी धोएं
  • बाहर से साफ करने के लिए हल्दी और नमक का पेस्ट इस्तेमाल करें
  • नियमित सफाई से बोतल सुरक्षित और लंबे समय तक टिकाऊ रहती है

Tags: copper water drinking rules
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