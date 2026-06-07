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COPD के मरीज भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, बिगड़ सकती है आपकी हालत, भीषण गर्मी में ऐसे रहें सुरक्षित

गर्मियों के मौसम में सीओपीडी पेशेंट्स को अपना ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है. इस दौरान आपको खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ऐसे में आपको कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए.

By: Deepika Pandey | Published: June 7, 2026 1:18:40 PM IST

गर्मियों में खुद का ध्यान कैसे रखें सीओपीडी मरीज?
गर्मियों में खुद का ध्यान कैसे रखें सीओपीडी मरीज?


गर्मी के मौसम में COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के मरीजों को काफी परेशानी होती है. कई बार भीषण गर्मी जान के लिए भी खतरा हो सकता है एक्सपर्ट्स की मानें, तो डिहाइड्रेशन, बढ़ता प्रदूषण और उमस के कारण फेफड़ों में बलगम जम जाता है और गाढ़ा हो जाता है. इसके कारण सांस फूलने लगती है और अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है. सीओपीडी के मरीजों को गर्मी में कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं कि COPD के मरीज इस मौसम में खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं?

COPD के मरीजों को नहीं करनी चाहिए ये गलतियां

  • गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है. दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए. सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए. एक्सपर्ट्स की मानें, तो इस दौरान जमीनी ओजोन का स्तर बढ़ जाता है, जो फेफड़ों के लिए नुकसानदायक होता है.
  • गर्मियों के मौसम में पानी पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कम पानी पीने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है. इसके कारण फेफड़ों का बलगम गाढ़ा हो जाता है और सांस की नली में जमने लगता है.
  • एसी वाले रूम से तेज धूप या गर्मी में जाने से परेशानी बढ़ सकती है. अचानक तापमान में बदलाव होने से सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे परेशानी और बढ़ सकती है.
  • गर्मियों के मौसम में धूल-मिट्टी, परागकण और हीटवेव के दौरान बारीक कण उड़ते हैं, जो फेफड़ों में सूजन और जलन पैदा करते हैं. ऐसे में इससे बचने के लिए मास्क पहनें.
  • साथ ही ध्यान रखें कि आपको अपनी दवा नहीं छोड़नी है. कुछ मरीज लक्षण महसूस न होने पर दवाएं और इनहेलर छोड़ देते हैं, जो लापरवाही है और इसके कारण समस्या हो सकती है.

खुद को कैसे रखें सुरक्षित?

  • गर्मियों के मौसम में खुद को हाइड्रेट रखें. चाय, कॉफी और शराब आदि के सेवन से बचें.
  • घर से बाहर निकलने से बचें. अगर बहुत जरूरी है, तो मास्क या साफ सूती कपड़ा मुंह और नाक पर रखकर ही  निकलें.
  • इस दौरान अपने खानपान का विशेष ध्यान रखें. हल्का और आसानी से पच जाने वाला भोजन ही करें. भारी भोजन करने से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है.

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