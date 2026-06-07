COPD के मरीज भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, बिगड़ सकती है आपकी हालत, भीषण गर्मी में ऐसे रहें सुरक्षित

गर्मी के मौसम में COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के मरीजों को काफी परेशानी होती है. कई बार भीषण गर्मी जान के लिए भी खतरा हो सकता है एक्सपर्ट्स की मानें, तो डिहाइड्रेशन, बढ़ता प्रदूषण और उमस के कारण फेफड़ों में बलगम जम जाता है और गाढ़ा हो जाता है. इसके कारण सांस फूलने लगती है और अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है. सीओपीडी के मरीजों को गर्मी में कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं कि COPD के मरीज इस मौसम में खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं?

COPD के मरीजों को नहीं करनी चाहिए ये गलतियां

गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है. दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए. सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए. एक्सपर्ट्स की मानें, तो इस दौरान जमीनी ओजोन का स्तर बढ़ जाता है, जो फेफड़ों के लिए नुकसानदायक होता है.

गर्मियों के मौसम में पानी पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कम पानी पीने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है. इसके कारण फेफड़ों का बलगम गाढ़ा हो जाता है और सांस की नली में जमने लगता है.

एसी वाले रूम से तेज धूप या गर्मी में जाने से परेशानी बढ़ सकती है. अचानक तापमान में बदलाव होने से सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे परेशानी और बढ़ सकती है.

गर्मियों के मौसम में धूल-मिट्टी, परागकण और हीटवेव के दौरान बारीक कण उड़ते हैं, जो फेफड़ों में सूजन और जलन पैदा करते हैं. ऐसे में इससे बचने के लिए मास्क पहनें.

साथ ही ध्यान रखें कि आपको अपनी दवा नहीं छोड़नी है. कुछ मरीज लक्षण महसूस न होने पर दवाएं और इनहेलर छोड़ देते हैं, जो लापरवाही है और इसके कारण समस्या हो सकती है.

खुद को कैसे रखें सुरक्षित?