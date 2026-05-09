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Summer Cooler Tips: कूलर के पानी में डाल दें ये 1 चीज, AC जैसी मिलने लगेगी ठंडी हवा

Cooler Care Tips: कूलर के टैंक में लंबे समय तक रुका पानी मच्छरों के पनपने की जगह बन सकता है. फिटकरी डालने से पानी अपेक्षाकृत साफ रहता है, जिससे मच्छरों के अंडे पनपने की संभावना कम हो जाती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 9, 2026 8:01:10 PM IST

कूलर टिप्स
कूलर टिप्स


Summer Cooler Tips: गर्मी बढ़ने के साथ घर के अंदर भी तापमान काफी बढ़ जाता है. ऐसे में लोग राहत पाने के लिए एयर कूलर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह एसी की तुलना में सस्ता और बिजली की कम खपत वाला विकल्प माना जाता है. हालांकि कई बार लोगों को शिकायत रहती है कि कूलर ठीक से ठंडी हवा नहीं देता, उससे बदबू आने लगती है या पानी में मच्छर पनपने लगते हैं. इन समस्याओं की वजह से कूलर का इस्तेमाल परेशानी भरा हो सकता है.

कूलर से गर्म हवा आने के मुख्य कारण

हर बार कूलर के खराब होने की वजह से गर्म हवा नहीं आती. इसके पीछे कई सामान्य कारण हो सकते हैं. कूलिंग पैड्स पर धूल और गंदगी जम जाने से पानी ठीक तरह से नहीं फैल पाता. पानी की सप्लाई में रुकावट या पंप का सही से काम न करना भी ठंडक कम कर देता है. इसके अलावा टैंक में जमा काई, गंदगी और मौसम में ज्यादा नमी होने पर भी कूलर की हवा कम ठंडी महसूस होती है. ऐसे में नियमित सफाई और रखरखाव बेहद जरूरी हो जाता है.

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फिटकरी का घरेलू उपाय कैसे करता है मदद?

कूलर के पानी में फिटकरी डालना एक आसान और सस्ता घरेलू उपाय माना जाता है. फिटकरी में पानी साफ करने वाले गुण पाए जाते हैं. जब इसे पानी में डाला जाता है, तो यह धूल, मिट्टी और छोटे कणों को नीचे बैठाने में मदद करती है. इससे पानी ज्यादा साफ रहता है और टैंक में बदबू कम बनने लगती है. साफ पानी होने से कूलर की हवा भी ताजी महसूस होती है.

मच्छरों और बदबू से मिलती है राहत

कूलर के टैंक में लंबे समय तक रुका पानी मच्छरों के पनपने की जगह बन सकता है. फिटकरी डालने से पानी अपेक्षाकृत साफ रहता है, जिससे मच्छरों के अंडे पनपने की संभावना कम हो जाती है. इसके अलावा फिटकरी पानी में बनने वाली बदबू को भी कम करने में मदद करती है. इससे कमरे का वातावरण ज्यादा ताजा और आरामदायक महसूस होता है.

ठंडी हवा और कूलर की बेहतर परफॉर्मेंस

जब पानी साफ रहता है, तो वह कूलिंग पैड्स तक सही तरीके से पहुंचता है. इससे पैड्स बेहतर तरीके से काम करते हैं और हवा ज्यादा ठंडी महसूस होती है. गंदगी कम जमने से हवा में ताजगी बनी रहती है. साथ ही फिटकरी के इस्तेमाल से टैंक में सफेद परत कम बनती है और पंप जाम होने की संभावना भी घटती है. इससे कूलर की लाइफ बढ़ने में मदद मिलती है.

फिटकरी इस्तेमाल करने का सही तरीका

फिटकरी का उपयोग करना बेहद आसान है. इसके लिए कूलर के टैंक में फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा डाल सकते हैं. चाहें तो इसे कपड़े में बांधकर पानी में लटका सकते हैं. बेहतर परिणाम के लिए 3 से 5 दिन में पानी बदलना जरूरी है. साथ ही समय-समय पर टैंक और कूलिंग पैड्स की सफाई करते रहना चाहिए, ताकि कूलर लंबे समय तक अच्छी और ठंडी हवा देता रहे.

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Tags: Alum CoolerCooler Care Tipscooler tipsCooler Water SolutionSummer Cooler Trick
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