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इन आसान हैक्स से कूलर देगा एसी से भी ज्यादा ठंडक, रात में टैंक में डालें ये 2 चीजें और जानें घरेलू तरीके

Cooler Cooling Tips: अगर कूलर की हवा ठंडी महसूस नहीं हो रही है, तो कुछ आसान घरेलू उपाय मददगार साबित हो सकते हैं. रात में कूलर के टैंक में बर्फ और ठंडा पानी डालने से उसकी कूलिंग बढ़ सकती है. वहीं सही जगह पर कूलर रखना, कूलिंग पैड्स की सफाई और मीडियम स्पीड पर चलाना भी बेहतर ठंडक देने में मदद करता है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 14, 2026 10:08:18 PM IST

कूलर में बर्फ डालने से कैसे बढ़ती है ठंडक?
कूलर में बर्फ डालने से कैसे बढ़ती है ठंडक?


Cooler Cooling Tips: गर्मी का मौसम शुरू होते ही लोगों के घरों में कूलर की जरूरत बढ़ जाती है. तेज धूप और बढ़ते तापमान के बीच कूलर ही राहत का सबसे आसान और सस्ता विकल्प माना जाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कूलर चलाने के बावजूद भी कमरे में गर्मी महसूस होती रहती है और उसकी हवा असरदार नहीं लगती. ऐसे में लोग मजबूरी में AC का सहारा लेते हैं, जिससे बिजली का बिल काफी बढ़ जाता है. हालांकि, कुछ आसान घरेलू हैक्स और सही रखरखाव की मदद से कूलर की कूलिंग को काफी बेहतर बनाया जा सकता है. अगर आप बिना ज्यादा बिजली खर्च किए अपने कूलर से ज्यादा ठंडी हवा पाना चाहते हैं, तो कुछ छोटे-छोटे उपाय आपके बहुत काम आ सकते हैं.

रात में कूलर के टैंक में डालें बर्फ

अगर कूलर की हवा पर्याप्त ठंडी नहीं लग रही है, तो रात के समय उसके टैंक में बर्फ डालना फायदेमंद साबित हो सकता है. बर्फ डालने से पानी का तापमान कम हो जाता है, जिससे कूलर की कूलिंग क्षमता बढ़ जाती है. जब ठंडा पानी कूलिंग पैड्स से होकर गुजरता है, तो निकलने वाली हवा ज्यादा ठंडी और फ्रेश महसूस होती है. इससे कमरे का तापमान जल्दी कम होने लगता है और गर्मी से राहत मिलती है.

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साधारण पानी की जगह ठंडा पानी डालें

कूलर में सामान्य पानी की बजाय ठंडा पानी डालने से भी बेहतर कूलिंग मिल सकती है. ठंडे पानी की वजह से हवा में ठंडक ज्यादा महसूस होती है और लंबे समय तक आराम बना रहता है. खासतौर पर रात के समय ठंडा पानी इस्तेमाल करने से कमरे का माहौल ज्यादा आरामदायक हो सकता है और अच्छी नींद लेने में मदद मिलती है.

सही जगह पर रखें कूलर

कूलर को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बाहर की हवा आसानी से अंदर आ सके. अगर कूलर को पूरी तरह बंद कमरे में रखा जाए, तो उसकी कूलिंग क्षमता कम हो सकती है. खिड़की, दरवाजे या वेंटिलेशन के पास कूलर रखने से एयरफ्लो बेहतर होता है और कमरे में ठंडी हवा तेजी से फैलती है. गंदी या धूल से भरी कूलिंग पैड्स हवा को सही तरीके से ठंडा नहीं कर पातीं. इससे न सिर्फ कूलिंग कम होती है, बल्कि बदबू की समस्या भी हो सकती है. इसलिए समय-समय पर कूलिंग पैड्स की सफाई करते रहना जरूरी है. साफ पैड्स से एयरफ्लो बेहतर होता है और कूलर की परफॉर्मेंस भी अच्छी बनी रहती है.

बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर न चलाएं कूलर

कई लोग ज्यादा ठंडक पाने के लिए कूलर को हमेशा तेज स्पीड पर चलाते हैं, लेकिन ऐसा करना हर बार फायदेमंद नहीं होता. बहुत ज्यादा तेज स्पीड पर हवा तेजी से बाहर निकल जाती है और ठंडक कम महसूस हो सकती है. मीडियम स्पीड पर कूलर चलाने से हवा ज्यादा आरामदायक और ठंडी महसूस हो सकती है.

इन छोटी बातों का भी रखें ध्यान

  • कूलर का पानी समय-समय पर बदलते रहें
  • कूलर को सीधे धूप में रखने से बचें
  • मोटर और पंप की नियमित जांच करें
  • कमरे में हल्का वेंटिलेशन जरूर रखें

इन आसान उपायों को अपनाकर आप बिना ज्यादा बिजली खर्च किए अपने कूलर से बेहतर और ज्यादा ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं.

Tags: cool air from a cooler
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