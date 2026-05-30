Home > लाइफस्टाइल > अगर कुछ बनाने का मन न हो, तो घर पर बनाएं ये मजेदार दाल-ढोकली, सेहत और स्वाद दोनों में बेमिसाल है ये डिश

अगर कुछ बनाने का मन न हो, तो घर पर बनाएं ये मजेदार दाल-ढोकली, सेहत और स्वाद दोनों में बेमिसाल है ये डिश

दाल ढोकली गुजरात और राजस्थान में बनने वाली पॉपुलर डिश है. पोषण से भरपूर ये व्यंजन खाने में स्वादिष्ट और बनाने में आसान है. आइये देखते हैं इस टेस्टी दाल-ढोकली की आसान रेसिपी.

By: Shivangi Shukla | Published: May 30, 2026 7:43:38 PM IST

दाल ढोकली
दाल ढोकली


Dal Dhokli Recipe: दाल ढोकली गुजरात और राजस्थान में बनने वाली पॉपुलर डिश है. पोषण से भरपूर ये व्यंजन खाने में स्वादिष्ट और बनाने में आसान है. जब भी खाना बनाने का मन न हो, तो आप घर पर झटपट से बनने वाली ये डिश बना सकते हैं.

ये डिश इतनी टेस्टी और कम्फर्टिंग है, कि अगर आपने इसे एक बार बनाकर खा लिया, तो बार-बार बनाएंगे. आइये देखते हैं इस टेस्टी दाल-ढोकली की आसान रेसिपी.

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सामग्री (4–5 लोगों के लिए)

दाल बनाने के लिए:  
1 कप तूर/अरहर दाल  
 3 कप पानी  
1/4 छोटा चम्मच हल्दी  
नमक स्वादानुसार  
2 बड़े चम्मच घी  
2 बड़े चम्मच मूंगफली  
1/2 छोटा चम्मच जीरा  
1/2 छोटा चम्मच राई  
3–4 लौंग  
1/2 इंच दालचीनी  
2 सूखी लाल मिर्च  
1/2 छोटा चम्मच मेथी के बीज  
1/2 छोटा चम्मच हींग  
8–10 कड़ी पत्ते  
1 टमाटर (बारीक कटा)  
1 बड़ा चम्मच अदरक‑मिर्च पेस्ट  
हल्दी 1/2 छोटा चम्मच  
कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच  
1 बड़ा चम्मच गुड़  
1 बड़ा चम्मच इमली का पल्प  

ढोकली बनाने के लिए:  
1 कप गेहूं का आटा  
1 बड़ा चम्मच बेसन  
शुद्ध नमक, हींग (चुटकी)  
1/2 छोटा चम्मच अजवाइन (पीसा हुआ)  
1/2 छोटा चम्मच हल्दी  
1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर  
2 छोटे चम्मच तेल  
पानी आवश्यकतानुसार  

बनाने की विधि

दाल को अच्छी तरह धोकर 30 मिनट के लिए भिगो लें. फिर दाल को प्रेशर कुकर में 3 कप पानी, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी और नमक के साथ 2–3 सीटी तक पका लें. मूंगफली को अलग से डालकर 2–3 मिनट तक पकाएं और बाद में ब्लेंडर में चलाकर दाल की स्मूद प्यूरी बना लें. इसके बाद तड़का लगाने के लिए एक कड़ाही में घी गरम करें, जीरा, राई, लौंग, दालचीनी, लाल मिर्च, मेथी, हींग और कड़ी पत्ते डालकर चटकाएं. टमाटर, अदरक‑मिर्च पेस्ट और नमक डालकर 2–3 मिनट तक पकाएं. हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और गुड़, इमली का पल्प मिलाकर 2 मिनट और पकाएं. दाल को ताजा पानी में थोड़ा पतला करके तड़के में मिलाएं, मध्यम आंच पर 5 मिनट उबालें

ढोकली बनाने के लिए गेहूं के आटे, बेसन, नमक, हींग, अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और तेल को मिलाकर नर्म आटा गूंथ लें. 10 मिनट ढक कर रखें. फिर दो भाग करके पतली chapati जैसी लोई बनाएं और छोटे डायमंड या चौकोर के टुकड़े काट लें. इसके बाद दाल को उबालते रहें, ढोकली के टुकड़े धीरे‑धीरे डालें, 10 मिनट ढक कर पकाएं. ऊपर हरा धनिया छिड़कें. गरमा‑गरम दाल ढोकली घी और पापड़ के साथ सर्व करें.

Tags: healthy foodlifestyle
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