कोलेजन क्यों है शरीर के लिए जरूरी? जानिए इसके जबरदस्त फायदे

Collagen: कोलेजन एक ऐसा तत्व है जो शरीर बनाता है, यह मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, और हमारी त्वचा, हड्डियों, मांसपेशियों, टेंडन, लिगामेंट्स और सभी कनेक्टिव टिशू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 29, 2025 5:21:15 PM IST

Collagen: कोलेजन एक ऐसा तत्व है जो शरीर बनाता है, यह मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, और हमारी त्वचा, हड्डियों, मांसपेशियों, टेंडन, लिगामेंट्स और सभी कनेक्टिव टिशू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसका काम त्वचा को मजबूत और जोड़ों को लचीला रखना, पेट के स्वास्थ्य और हड्डियों की मजबूती को सहारा देना है. इसलिए कोलेजन इस बात में भूमिका निभाता है कि हमारा शरीर कितना मजबूत और जवान महसूस करता है.

दुख की बात है कि हम कोलेजन के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक उम्र बढ़ने के शुरुआती लक्षण, जोड़ों में परेशानी या बेजान त्वचा दिखाई देने लगती है. इसलिए यह समझना कि कोलेजन क्या करता है और स्वस्थ स्तर बनाए रखना क्यों जरूरी है, हमारे पूरे स्वास्थ्य में एक बड़ा बदलाव ला सकता है.

कोलेजन क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

जैसा कि मैंने पहले बताया कोलेजन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो एक अस्थायी संरचना के रूप में काम करता है जो टिशू को उनका आकार, मजबूती और लचीलापन देता है. इसे उस गोंद की तरह समझें जो शरीर को एक साथ जोड़े रखता है. यह त्वचा को मजबूती देता है. जोड़ों को कुशन देता है, मांसपेशियों को सहारा देता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है. शरीर में कई तरह के कोलेजन पाए जाते है, लेकिन सबसे आम प्रकार वे हैं जो त्वचा के लचीलेपन, जोड़ों को सहारा देने और हड्डियों की संरचना के लिए ज़िम्मेदार है. जब कोलेजन का स्तर पर्याप्त होता है, तो शरीर को सहारा मिलता है और वह सुचारू रूप से काम करता है. लेकिन जब स्तर कम हो जाते हैं, तो टिशू अपनी मजबूती और लचीलापन खोने लगते है.

उम्र के साथ कोलेजन का स्तर कैसे बदलता है?

शरीर स्वाभाविक रूप से कोलेजन बनाता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है. ज़्यादातर पच्चीस साल की उम्र के बाद कोलेजन का उत्पादन धीरे-धीरे कम होने लगता है. धूप में रहना, तनाव, धूम्रपान, खराब खान-पान, नींद की कमी और प्रदूषण जैसे कारक भी उत्पादन में कमी को तेज कर सकते है. जैसे-जैसे कोलेजन का स्तर गिरता है, इसके प्रभाव दिखाई देने लगते है. त्वचा अपनी मजबूती खो सकती है और महीन रेखाएं पड़ सकती हैं, जोड़ों में अकड़न या परेशानी महसूस हो सकती है, बाल पतले दिख सकते हैं, और शारीरिक गतिविधि के बाद ठीक होने में ज़्यादा समय लग सकता है. यही कारण है कि कोलेजन को अक्सर सुंदरता और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों से जोड़ा जाता है.

त्वचा के स्वास्थ्य के लिए कोलेजन के फायदे

आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि कोलेजन के सबसे ज़्यादा चर्चित फायदों में से एक है स्वस्थ, जवां दिखने वाली त्वचा को बनाए रखने में इसकी भूमिका है. अब तक हम सभी जानते है कि कोलेजन त्वचा को मजबूत, चिकना और लचीला रखने में मदद करता है. यह त्वचा की संरचना को सहारा देता है, जिससे यह वापस अपनी जगह पर आ पाती है और नमी बनाए रखती है. और जैसे-जैसे कोलेजन कम होता है, त्वचा पतली और कम लचीली हो जाती है, जिससे झुर्रियां, ढीलापन और सूखापन होता है. इसलिए हेल्दी कोलेजन लेवल बनाए रखने से स्किन का टेक्सचर, हाइड्रेशन और ओवरऑल अपीयरेंस बेहतर होता है. यही वजह है कि कोलेजन कई स्किनकेयर और वेलनेस रूटीन में एक ज़रूरी इंग्रीडिएंट है जो एंटी-एजिंग और स्किन रिपेयर पर फोकस करते है.

कोलेजन और जोड़ों का सपोर्ट

कोलेजन जोड़ों के स्वास्थ्य में भी एक अहम भूमिका निभाता है, कार्टिलेज की कार्यक्षमता को बनाए रखता है, यह वह टिश्यू है जो जोड़ों को कुशन देता है और हड्डियों को एक-दूसरे से रगड़ने से रोकता है. हेल्दी कोलेजन लेवल जोड़ों को आसानी से हिलने-डुलने और रोज़ाना की एक्टिविटी और एक्सरसाइज के दौरान झटके को सहने में मदद करते है. इसलिए जब कोलेजन का लेवल कम होता है, तो कार्टिलेज कमजोर हो सकता है. जिससे अकड़न बेचैनी और गतिशीलता में कमी आ सकती है. कोलेजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करने से जोड़ों को लचीला रखने तनाव कम करने और ओवरऑल मूवमेंट को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है, खासकर जब शरीर की उम्र बढ़ती है या वह फिजिकली एक्टिव रहता है.

आंतों का स्वास्थ्य और पाचनॉ

कोलेजन आंतों के स्वास्थ्य में भी सहायक भूमिका निभाता है. यह आंतों की परत की अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है, जो सही पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है. एक मजबूत आंतों की परत एक बाधा के रूप में काम करती है. जो अवांछित पदार्थों को ब्लडस्ट्रीम में प्रवेश करने से रोकती है. पर्याप्त कोलेजन लेवल पाचन संबंधी आराम और ओवरऑल आंतों के कार्य को सपोर्ट कर सकते है. जिससे यह पाचन स्वास्थ्य का एक अक्सर अनदेखा किया जाने वाला लेकिन मूल्यवान घटक बन जाता है.

बाल, नाखून और कुल मिलाकर लुक

स्वस्थ बाल और मजबूत नाखून अक्सर पर्याप्त कोलेजन लेवल से जुड़े होते है. कोलेजन अमीनो एसिड देता है जो बालों की मजबूती और नाखूनों की ग्रोथ में मदद करते है. जब कोलेजन लेवल को सपोर्ट मिलता है, तो बाल घने दिख सकते है और नाखून कम टूटते है. ये दिखने वाले फायदे अक्सर पहले संकेत होते है जो लोग डाइट या सप्लीमेंटेशन के ज़रिए कोलेजन पर ध्यान देते समय नोटिस करते है.

 क्या वे जरूरी है?

जैसे-जैसे उम्र के साथ नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन धीमा होता जाता है. बहुत से लोग अपने सेवन को सपोर्ट करने के लिए कोलेजन सप्लीमेंट्स चुनते है. कोलेजन सप्लीमेंट्स अक्सर पाउडर, कैप्सूल या लिक्विड रूप में मिलते हैं और आमतौर पर ड्रिंक्स या खाने में मिलाए जाते है. हालांकि सप्लीमेंट्स स्वस्थ आहार का विकल्प नहीं हैं, लेकिन वे कोलेजन लेवल को सपोर्ट करने का एक सुविधाजनक तरीका हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें जोड़ों में परेशानी, त्वचा में बदलाव या बढ़ी हुई शारीरिक जरूरतों का अनुभव हो रहा है.

