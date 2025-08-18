Home > लाइफस्टाइल > क्या आप भी पी रहे है फ्रिज का ठंडा पानी? तो हो जाइए सावधान, क्या ये संकेत है राहत का या इससे होगा नुकसान

क्या आप भी पी रहे है फ्रिज का ठंडा पानी? तो हो जाइए सावधान, क्या ये संकेत है राहत का या इससे होगा नुकसान

फ्रिज का ठंडा पानी पीने से कई बार हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर होता है क्योंकि जब भी ठंडा पानी अचानक हमारे पेट तक जाता है तो उसे हमारी आतें सिकुड़ जाती है और वही हमारे भोजन पचाने की क्षमता को कमजोर कर देता हैं

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 18, 2025 13:41:00 IST

Side Effects Of Cold water
Side Effects Of Cold water

Side Effects Of Cold water: गर्मी के मौसम में ठंडा पानी सभी को काफी राहत दिलाता है और गर्मी के मौसम में जैसे ही प्यास लगती है लोग सीधा फ्रिज का ठंडा पानी निकाल कर पीने लगते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि यह आदत कई बार हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। बहुत सारा ठंडा पानी पीने से हमारे शरीर की नेचुरल काम करने की क्रिया पर असर पड़ता है और यह काफी सारी समस्याओं को भी जन्म देता है।

ठंडा पानी डालता है पाचन तंत्र पर काफी ज्यादा असर

फ्रिज का ठंडा पानी पीने से कई बार हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर होता है क्योंकि जब भी ठंडा पानी अचानक हमारे पेट तक जाता है तो उसे हमारी आतें सिकुड़ जाती है और वही हमारे भोजन पचाने की क्षमता को कमजोर कर देता हैं, इसी वजह से कई लोगों को गैस अपच जैसी दिक्कतें शुरू होने लग जाती है। अगर आप भी खाना खाने के बाद तुरंत ठंडा पानी पीते हैं तो यह आपकी पाचन क्रिया को काफी हद तक बिगाड़ देता है। 

ठंडा पानी देता है कई सारी समस्याओं को जन्म 

जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ठंडा पानी हमारे गले की नसों में सूजन ला सकता है।  जिससे हमें खराश या फिर दर्द की परेशानी हो सकती है। यह समस्या सर्दी जुकाम का रूप भी ले लेती है और बच्चों -बुजुर्गों को पर इसका ज्यादा असर होता है क्योंकि उन लोगो की रोगों से लड़ने की क्षमता काफी ज्यादा वीक होती है, इसलिए हमें नेचुरल टेंपरेचर वाला पानी ही पीना चाहिए अगर आपको ठंडा पानी पीना है तो आपको हल्का ठंडा पानी पी सकते हैं। 

ठंडा पानी डालता है हमारे मोटापे और ब्लड सर्कुलेशन पर असर

फ्रिज का ठंडा पानी हमारे शरीर को काफी ज्यादा सुकून देता है लेकिन वही हमारे मेटाबॉलिज्म पर काफी ज्यादा असर डालता है और मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता हैं तो फैट बर्न  कम हो जाता हैं जिस कारण से मोटापा बढ़ सकता है।  इसके अलावा अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और  शरीर को अचानक से टेंपरेचर बैलेंस करने की मेहनत करनी पड़ती है जिससे कि आपको थकान या फिर कमजोरी भी महसूस होने लगते हैं अगर आप भी वजन घटाना चाहते हैं तो ठंडा पानी की जगह आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। 

इन समय ठंडा पानी पीने से आपको करना चाहिए परहेज

लोगों को ऐसा लगता है कि ठंडा पानी हमें हर समय नुकसान करता है लेकिन ऐसा नहीं होता है अगर आप इसको कुछ हालातो में पीने से बचना चाहिए तो यह आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज करके आए हैं तो आपको तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए कि उसे समय आपका शरीर का बॉडी टेंपरेचर पहले से ही बड़ा हुआ होता है। इसी तरह खाना खाने के बाद आपको तुरंत फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

