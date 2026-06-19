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Natural beauty tips: सफेद बालों से परेशान हैं? कॉफी बन सकती है नेचुरल हेयर डाई, रंग के साथ बढ़ाएगी बालों की चमक

Natural hair colour: कम उम्र में सफेद बालों की समस्या बढ़ने के बीच कॉफी एक प्राकृतिक हेयर डाई के रूप में लोकप्रिय हो रही है. कॉफी का गहरा रंग बालों को डार्क शेड देने और सफेद बालों को कवर करने में मदद कर सकता है. इसके अलावा कॉफी स्कैल्प के पीएच स्तर को संतुलित रखने, बालों की चमक बढ़ाने और कैफीन के कारण जड़ों को मजबूत बनाने में भी सहायक मानी जाती है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 19, 2026 5:48:16 PM IST

कॉफी से घर पर तैयार करें नेचुरल हेयर डाई
कॉफी से घर पर तैयार करें नेचुरल हेयर डाई


Natural hair colour: एक समय था जब सफेद बाल बढ़ती उम्र की पहचान माने जाते थे, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, खराब खानपान और बदलती लाइफस्टाइल के कारण कम उम्र में भी बालों के सफेद होने की समस्या तेजी से बढ़ रही है. युवा वर्ग भी समय से पहले सफेद बालों का सामना कर रहा है, जिसके चलते लोग हेयर कलर और डाई का सहारा लेने लगे हैं. हालांकि बाजार में उपलब्ध अधिकांश हेयर डाई और कलर में अमोनिया समेत कई तरह के केमिकल्स मौजूद होते हैं, जो लंबे समय में बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में कई लोग ऐसे प्राकृतिक उपायों की तलाश करते हैं जो बालों को रंग भी दें और उनकी सेहत भी बनाए रखें.

कॉफी बन सकती है प्राकृतिक हेयर डाई

इंटरनेशनल हेल्थ वेबसाइट हेल्थलाइन के अनुसार, कॉफी एक नेचुरल हेयर डाई की तरह काम कर सकती है. इसका गहरा रंग बालों को एक से दो शेड तक डार्क बनाने में मदद कर सकता है. खास बात यह है कि यह सफेद बालों को भी काफी हद तक कवर करने में सहायक मानी जाती है. कॉफी का इस्तेमाल करने से बालों पर प्राकृतिक रंग चढ़ता है और बार-बार उपयोग करने पर बालों में ब्राउन या डार्क शेड दिखाई देने लगते हैं. चूंकि यह एक प्राकृतिक विकल्प है, इसलिए इसके इस्तेमाल से बालों के अत्यधिक रूखे होने या स्कैल्प पर केमिकल रिएक्शन का खतरा अपेक्षाकृत कम माना जाता है.

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कैसे काम करती है कॉफी?

कॉफी में मौजूद गहरे रंगद्रव्य बालों पर एक प्राकृतिक स्टेन की तरह काम करते हैं. जब इसे नियमित रूप से बालों पर लगाया जाता है तो यह धीरे-धीरे सफेद बालों को डार्क शेड देने में मदद कर सकती है. यह प्रभाव स्थायी हेयर डाई की तरह नहीं होता, लेकिन नियमित उपयोग से बालों के रंग में प्राकृतिक बदलाव देखने को मिल सकता है. यही कारण है कि कई लोग इसे केमिकल हेयर कलर के विकल्प के रूप में अपनाते हैं.

पीएच बैलेंस बनाए रखने में कर सकती है सहायता

मेडिकल न्यूज टुडे के मुताबिक, कॉफी केवल बालों को रंगने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बालों और स्कैल्प की सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकती है. कॉफी स्वभाव से एसिडिक होती है. हमारा स्कैल्प और हेयर फाइबर भी प्राकृतिक रूप से एसिडिक होते हैं. जब हम अधिक पीएच वाले केमिकल उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं तो बाल बेजान और रूखे नजर आने लगते हैं. ऐसे में कॉफी स्कैल्प और बालों के पीएच स्तर को संतुलित करने में मदद कर सकती है, जिससे बालों की प्राकृतिक चमक और मुलायमपन बनाए रखने में सहायता मिल सकती है.

घर पर ऐसे तैयार करें कॉफी हेयर डाई

कॉफी से नेचुरल हेयर डाई बनाना किसी मुश्किल प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है. इसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है. सबसे पहले एक कप डार्क रोस्टेड स्ट्रॉन्ग कॉफी तैयार करें और उसे पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद एक बाउल में आधा कप ठंडी कॉफी लें. अब इसमें दो बड़े चम्मच कॉफी पाउडर (कॉफी ग्राउंड्स) और एक कप अपना नियमित लीव-इन कंडीशनर मिलाएं. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें.

बालों पर कैसे करें इस्तेमाल?

तैयार पेस्ट को साफ और हल्के गीले बालों पर अच्छी तरह लगाएं. ध्यान रखें कि पेस्ट बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक समान रूप से पहुंचे. इसे लगभग एक घंटे तक बालों पर लगा रहने दें. इसके बाद बालों को सामान्य पानी से धो लें. यदि आप अधिक गहरा रंग चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को समय-समय पर दोहरा सकते हैं. नियमित उपयोग से बालों में प्राकृतिक डार्क टोन और बेहतर चमक देखने को मिल सकती है.

रंग ही नहीं, बालों की मजबूती भी बढ़ा सकती है कॉफी

कॉफी में मौजूद कैफीन को बालों के लिए लाभकारी माना जाता है. कुछ शोधों के अनुसार, कैफीन बालों की जड़ों को सक्रिय करने और बालों की वृद्धि को समर्थन देने में मदद कर सकती है.
यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में सहायता कर सकती है, जिससे बालों की जड़ों तक जरूरी पोषक तत्व पहुंचने में मदद मिलती है. बेहतर पोषण मिलने पर बाल मजबूत और स्वस्थ नजर आ सकते हैं. कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की गुणवत्ता सुधारने में भी भूमिका निभा सकते हैं. नियमित देखभाल के साथ इसका उपयोग करने पर बाल अधिक मुलायम, चमकदार और स्वस्थ दिख सकते हैं. यही वजह है कि कॉफी को केवल पेय पदार्थ ही नहीं, बल्कि ब्यूटी और हेयर केयर रूटीन का भी हिस्सा माना जाने लगा है.

केमिकल डाई के मुकाबले बढ़ी लोकप्रियता

आजकल लोग ऐसे प्राकृतिक उपायों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो बालों की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ उनकी सेहत का भी ध्यान रखें. कॉफी इसी दिशा में एक लोकप्रिय घरेलू विकल्प बनकर उभरी है. हालांकि हर व्यक्ति के बालों की प्रकृति अलग होती है, इसलिए किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले पैच टेस्ट करना और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर माना जाता है.

Tags: natural hair colour
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