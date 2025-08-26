Home > लाइफस्टाइल > मक्खन सी मुलायम और चमदार त्वचा के लिए Coconut Oil है असरदार, काले दाग-धब्बे भी हो जाएंगे गायब

मक्खन सी मुलायम और चमदार त्वचा के लिए Coconut Oil है असरदार, काले दाग-धब्बे भी हो जाएंगे गायब

Coconut Oil Benefits For Face: नारियल का तेल त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें लॉरिक एसिड और एंटी-इंफ्लेमेटरी के गुण होते हैं। ऐसे में अगर आप भी बिना दाग-धब्बों वाला और चमकदार चहरा चाहते हैं, तो यहां जाने नारियल का तेल कैसे अपने चहरे पर इस्तेमाल करें।

Published By: chhaya sharma
Published: August 26, 2025 00:43:52 IST

Coconut Oil Benefits For Face
Coconut Oil Benefits For Face

Coconut Oil Benefits For Face: बाहर के गंदे प्रदूषण और खराब लाइफस्टाइल का असर सेहत और उससे पहले आपके चहरे पर पढ़ता हैं। इसके अलावा लोग चहरे को खूबसूरत बनाने के लिए कई तरह के केमिकल प्रोडक्ट और महिलाएं मेकअप प्रोडक्ट यूज करती हैं, जो आपकी त्वचा को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में आपको अपने चहरे का ध्यान रखना चाहिए और समय-समय पर Skin Care करना चाहिए। स्किन केयर के लिए सबसे अच्छी और असरदार घरेलू नुस्खा है नारियल का तेल, क्योंकि नारियल का तेल त्वचा की देखभाल के लिए बेहद अच्छा और असरदार होता है। 

चहरे पर नारियल का तेल इस्तेमाल करने के फायदें (Coconut Oil Benefits For Face)

मुंहासे (Pimple), हाइपरपिग्मेंटेशन और सनबर्न होने से चेहरे पर काले दाग-धब्बे होने लगते है, जो खूबसूरती को भी कम करते हैं। ऐसे में नारियल तेल काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें लॉरिक एसिड और एंटी-इंफ्लेमेटरी के गुण होते हैं, जो त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने और दाग-धब्बों को हल्का करने में असरदार होते हैं। इसके लिए आपको रात के समय सोने से पहले चेहरे पर हल्का सा नारियल तेल लगाना चाहिए और सुबह धो लेना चाहिए, रोजाना ऐसा करने से आपको चहरे पर असर दिखने लगेगा और चहरा भी चमकने लगेगा। 

नारियल का तेल बनाता है त्वचा मुलायम और चमकदार (Coconut Oil Makes The Skin Soft And Shiny)

नारियल का तेल एक बेहतरीन और नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह भी काम करता हैं। यह त्वचा की गहराई में जाकर नमी को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे चहरे की त्वचा मुलायम और चमकदार बन सकती है। सर्दियों में रूखी त्वचा के लिए नारियल का तेल बेहद असरदार होता है। इसके अलावा थोड़े नारियल का तेल से चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करने से रक्त संचार भी बेहतर होता है

Coconut Oil Makes The Skin Soft And Shiny

नारियल का तेल चहरे के मुंहासों को ठीक करने में असरदार होता है (Coconut Oil Is Effective In Curing Facial Acne) 

ज्यादातर लोगों को चहरे पर मुंहासों की परेशानी होती है, ऐसा गंदे प्रदूषण और खराब लाइफस्टाइल वजह से होता है, लेकिन नारियल का तेल इसके लिए असरदार नुस्खा हो सकता हैं, क्योंकि इसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं, जो मुंहासों जैसे  बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद कर सकते हैं। नारियल का तेल त्वचा के छिद्रों को साफ रखता है और सूजन को कम करता है। रूखी त्वचा वालों के लिए  नारियल का तेल सबसे बेहतरीन नुस्खा है, लेकिन ऑयली स्किन वालों को इसका इस्तेमाल कम मात्रा में करना चाहिए ताकि छिद्र बंद न हों.

नारियल का तेल है बेहतरीन मेकअप रिमूवर (Coconut Oil Is An Excellent Makeup Remover)

महिलाओं रोजाना ऑफिस जाती है और इसलिए रोजाना मेकअप भी अपने चहरे पर लगाती हैं, जिससे चहरे की त्वचा पर गहरा असर पढ़ता है और चहरे की चमक भी जल्दी जाने लगती हैं। सिर्फ पानी से मेकअप इतनी जल्दी नहीं साफ होता है, ऐसे में आप नारियल के तेल को मेकअप रिमूवर के तौर पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि नारियल तेल मेकअप हटाने का भी एक सुरक्षित और प्राकृतिक तरीका है, जो हर तरह के मेकअप को आसानी से साफ कर सकता है। इसके लिए आप एक कॉटन बॉल पर थोड़ा सा नारियल तेल  डाले और पूरे चेहरे को साफ करें और फिर गुनगुने पानी से धो लें, ऐसा करने से आपका चहरा आसानी से और अच्छे से साफ हो जाएगा। 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Tags: Coconut OilCoconut Oil Benefitscoconut oil benefits for facecoconut oil for glowing skincoconut oil for skinglowing skinhome remedies for dark spotsNariyal Tel Ke Fayde Nariyal TelNariyal Tel Lagane Ke FaydeRemedy for glowing skin
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लंच हो या डिनर, 5 मिनट वाली टमाटर राइस रेसिपी...

August 25, 2025

पीरियड्स में तीज व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए 10...

August 25, 2025

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025
मक्खन सी मुलायम और चमदार त्वचा के लिए Coconut Oil है असरदार, काले दाग-धब्बे भी हो जाएंगे गायब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

मक्खन सी मुलायम और चमदार त्वचा के लिए Coconut Oil है असरदार, काले दाग-धब्बे भी हो जाएंगे गायब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मक्खन सी मुलायम और चमदार त्वचा के लिए Coconut Oil है असरदार, काले दाग-धब्बे भी हो जाएंगे गायब
मक्खन सी मुलायम और चमदार त्वचा के लिए Coconut Oil है असरदार, काले दाग-धब्बे भी हो जाएंगे गायब
मक्खन सी मुलायम और चमदार त्वचा के लिए Coconut Oil है असरदार, काले दाग-धब्बे भी हो जाएंगे गायब
मक्खन सी मुलायम और चमदार त्वचा के लिए Coconut Oil है असरदार, काले दाग-धब्बे भी हो जाएंगे गायब
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?