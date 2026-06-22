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कॉकरोच भगाने के घरेलू उपाय, कपूर से लेकर बेकिंग सोडा तक, जानिए असरदार और सुरक्षित तरीके

Ways to get rid of cockroaches: कॉकरोच घर में तेजी से फैलने वाले कीट हैं जो गंदगी और बीमारियों का कारण बन सकते हैं. कपूर एक प्राकृतिक और प्रभावी उपाय है जिससे स्प्रे, पाउडर, गोलियां और पोछे के रूप में इस्तेमाल कर कॉकरोच को दूर किया जा सकता है. इसके अलावा बेकिंग सोडा, नीम, तेजपत्ता, बोरिक एसिड और पिपरमिंट ऑयल जैसे घरेलू उपाय भी इन्हें नियंत्रित करने में मदद करते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: June 22, 2026 6:58:21 PM IST

घरेलू उपाय कर देंगे कॉकरोच का सफाया
घरेलू उपाय कर देंगे कॉकरोच का सफाया


Ways to get rid of cockroaches: घर में कॉकरोच का दिखना सिर्फ गंदगी की निशानी नहीं माना जाता, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा भी बन सकता है. ये छोटे कीट न केवल रसोई और बाथरूम जैसे स्थानों में तेजी से फैलते हैं, बल्कि खाने-पीने की चीजों को भी दूषित कर सकते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, कॉकरोच बैक्टीरिया और रोगाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग, एलर्जी और पेट संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

कपूर की गंध कॉकरोच को पसंद नहीं

ऐसे में घर को साफ रखने के साथ-साथ कुछ घरेलू और प्राकृतिक उपाय अपनाकर इनसे छुटकारा पाया जा सकता है. कपूर (Camphor) को इस समस्या का सबसे सरल और प्रभावी समाधान माना जाता है, क्योंकि इसकी तेज गंध कॉकरोच को बिल्कुल पसंद नहीं आती.

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 कपूर क्यों है कॉकरोच के खिलाफ असरदार?

कपूर की तेज और तीखी गंध कॉकरोच के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, जिससे वे उस जगह से दूर भागते हैं. यही कारण है कि इसका इस्तेमाल घरेलू कीट नियंत्रण में लंबे समय से किया जा रहा है.

कपूर से कॉकरोच भगाने के आसान तरीके

एक गिलास पानी में कुछ कपूर के टुकड़े डालकर उसे अच्छी तरह घोल लें. जब कपूर पूरी तरह घुल जाए, तो इसे स्प्रे बोतल में भर लें. अब इसे उन जगहों पर छिड़कें जहां कॉकरोच दिखाई देते हैं. नियमित उपयोग से कॉकरोच धीरे-धीरे कम होने लगते हैं. कपूर को पीसकर उसका बारीक पाउडर बना लें. इस पाउडर को सिंक, किचन कैबिनेट, गैस स्टोव के पीछे और नालियों के पास छिड़कें. यह कॉकरोच के छिपने और आने-जाने के रास्तों को बाधित करता है.

कपूर की गोलियां

अगर आसान उपाय चाहिए तो कपूर की गोलियों को घर के कोनों, अलमारी और रसोई के डार्क एरिया में रख दें. इससे कॉकरोच वहां टिक नहीं पाते. पानी में कपूर मिलाकर घर की फर्श पर पोछा लगाने से कॉकरोच के साथ-साथ अन्य छोटे कीड़े भी दूर रहते हैं. यह तरीका घर को साफ और कीट-मुक्त बनाए रखने में मदद करता है.

ये भी उपाय अपनाएं

बेकिंग सोडा और चीनी को बराबर मात्रा में मिलाकर उन जगहों पर रखें जहां कॉकरोच ज्यादा आते हैं. कॉकरोच इसे खा लेते हैं और यह उनके लिए हानिकारक साबित होता है. नीम में प्राकृतिक एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. इसका पाउडर कॉकरोच को दूर रखने में मदद करता है. तेजपत्ते की गंध कॉकरोच को पसंद नहीं आती. इसे किचन और अलमारी में रखने से वे दूर रहते हैं. बोरिक एसिड कॉकरोच नियंत्रण में काफी प्रभावी माना जाता है. इसे उन जगहों पर हल्के रूप में छिड़कने से कॉकरोच खत्म हो सकते हैं. पिपरमिंट ऑयल को पानी में मिलाकर स्प्रे करने से तेज गंध के कारण कॉकरोच भाग जाते हैं.

सावधानी भी जरूरी है

घरेलू उपाय अपनाते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये चीजें बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रहें. साथ ही रसोई की साफ-सफाई नियमित रूप से करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गंदगी ही कॉकरोच के पनपने का मुख्य कारण होती है.

Tags: ways to get rid of cockroaches
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