Christamas Day Wishes 2025: क्रिसमस पर दोस्त परिवार में भेजना है मैसेज, नीचे दिए गए ये कोट्स, विशेज हैं खास..!

Christamas Day Wishes 2025: क्रिसमस खुशी, शांति और अपनापन का त्योहार है. इस मौके पर लोग सजावट करते हैं और अपने प्रियजनों को शुभकामना संदेश भेजकर प्यार व पॉजिटिविटी शेयर करते हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 25, 2025 10:40:16 AM IST

Merry Christmas Day 2025
Merry Christmas Day 2025


Christamas Day Wishes 2025: क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला एक खास त्योहार है. ये दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म की याद में मनाया जाता है. भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में लोग इस दिन को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं. घरों और सड़कों पर सजावट, रंग-बिरंगी लाइटें और क्रिसमस ट्री त्योहार का माहौल बना देते हैं.

 क्रिसमस पर क्यों भेजी जाती हैं शुभकामनाएं

क्रिसमस केवल सजावट और उपहारों तक सीमित नहीं है. ये एक-दूसरे को याद करने, प्यार बांटने और रिश्तों को मजबूत करने का भी समय होता है. लोग अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों को संदेश भेजकर शुभकामनाएं देते हैं, ताकि उनके जीवन में खुशी और शांति बनी रहे.

Christamas Day Wishes 2025: क्रिसमस पर भेजने के लिए शुभकामना 

आओ मिलकर खुशियां बांटें,
दिलों से दूर करें सारी दूरियां.
प्यार और मुस्कान के साथ
मनाएं क्रिसमस की खुशहाल घड़ियां.
Merry Christmas 2025!

क्रिसमस लाए नई उम्मीदें,
जीवन में भरे उजास.
हर दिन आपका बीते हंसी में,
यही है हमारी आस.
Merry Christmas 2025!

इस क्रिसमस आपके घर आए,
सुकून और सच्ची खुशी.
हर सपना पूरा हो आपका,
जिंदगी रहे हमेशा हंसी.
Merry Christmas 2025!

क्रिसमस का पावन दिन,
लाए जीवन में नई राह.
प्यार, शांति और अपनापन
हमेशा रहे आपके साथ.
Merry Christmas 2025!

ईश्वर से यही दुआ है हमारी,
आप सदा मुस्कुराते रहें.
हर कदम पर मिले सफलता,
और खुशियां पास आती रहें.
Merry Christmas 2025!

क्रिसमस की मिठास भरी रात,
लाए खुशियों की सौगात.
परिवार का साथ बना रहे,
हर दिन हो खास बात.
Merry Christmas 2025!

आपके सपनों को मिले उड़ान,
हर इच्छा हो पूरी.
क्रिसमस का त्योहार
लाए खुशियों की दूरी नहीं, पूरी.
Merry Christmas 2025!

इस पावन पर्व पर
दिल में बस जाए सुकून.
हर आने वाला दिन
लाए खुशियों का जूनून.
Merry Christmas 2025!

आपका जीवन हो रोशन
जैसे जगमगाता ट्री.
हर रास्ता आसान बने,
मेरी क्रिसमस कहती है यही.
Merry Christmas 2025!

क्रिसमस का ये शुभ दिन
लाए नई शुरुआत.
हर पल में हो मुस्कान
और हर बात में मिठास.
Merry Christmas 2025!

क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को करीब लाता है. इस दिन भेजी गई छोटी-सी शुभकामना भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है. अपने शब्दों के जरिए प्यार और खुशी बांटना ही इस पर्व की सबसे बड़ी खूबसूरती है.

