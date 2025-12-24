Home > लाइफस्टाइल > क्रिसमस पर रोक! दुनिया के इन 5 देशों में बैन है सेलिब्रेशन; सांता दिखने पर भी सजा

क्रिसमस पर रोक! दुनिया के इन 5 देशों में बैन है सेलिब्रेशन; सांता दिखने पर भी सजा

Christmas celebration Ban in 5 Countries: दिसंबर बहुत खास महीना होता है. इसे क्रिसमस और नए साल दोनों के जश्न के लिए खास माना जाता है. यह त्योहार ईसाई समुदाय के लिए बहुत खास है. इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इसे न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है. हालांकि कुछ ऐसे देश भी है जहां क्रिसमस मनाने पर बैन है.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 24, 2025 9:07:52 PM IST

Christmas Celebration Ban
Christmas Celebration Ban


Christmas celebration Ban in 5 Countries: दिसंबर बहुत खास महीना होता है. इसे क्रिसमस और नए साल दोनों के जश्न के लिए खास माना जाता है. यह त्योहार ईसाई समुदाय के लिए बहुत खास है. इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इसे न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है. हालांकि कुछ ऐसे देश भी है जहां क्रिसमस मनाने पर बैन है.

You Might Be Interested In

सऊदी अरब में क्रिसमस पर बैन 

सऊदी अरब में इस्लामिक मान्यताओं के कारण ऐतिहासिक रूप से क्रिसमस के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है. हाल के सालों में इन पाबंदियों में कुछ ढील दी गई है. हालांकि क्रिसमस का सार्वजनिक जश्न अभी भी कानूनी नहीं है. लोग यहां सार्वजनिक रूप से क्रिसमस नहीं मनाते है. हालांकि बदलते नियमों में बदलाव देखे जा रहे है.

ताजिकिस्तान में सांता से जुड़े कार्यक्रमों पर पाबंदी

ताजिकिस्तान विदेशी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव को कम करने के लिए सार्वजनिक क्रिसमस समारोहों को हतोत्साहित करता है. क्रिसमस ट्री सजाने और सांता क्लॉज से जुड़े कार्यक्रमों पर भी यहां बैन है. जश्न पूरी तरह से बैन नहीं है, लेकिन विदेशी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव को सीमित करने के लिए उन्हें बढ़ावा नहीं दिया जाता है.

You Might Be Interested In

सोमालिया में क्रिसमस नहीं मनाया जाता है

सोमालिया में ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है. इस्लामिक कानून और चरमपंथियों के कारण सरकार ने क्रिसमस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. यह बैन इस्लामिक परंपराओं को बनाए रखने और चरमपंथी समूहों की मौजूदगी से पैदा होने वाली गंभीर सुरक्षा चिंताओं के कारण लगाया गया है.

ब्रुनेई में क्रिसमस का सार्वजनिक प्रदर्शन मना है

दक्षिण पूर्व एशिया में बोर्नियो द्वीप पर स्थित देश ब्रुनेई में क्रिसमस मनाना मना है. यहां के लोग शरिया कानून का सख्ती से पालन करते है. इस कानून के तहत क्रिसमस के सार्वजनिक समारोहों पर सख्ती से कंट्रोल किया जाता है. गैर-मुसलमानों को निजी तौर पर जश्न मनाने की इजाजत है. लेकिन वे इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते है.

उत्तर कोरिया में क्रिसमस मनाने पर सज़ा

उत्तर कोरिया में क्रिसमस मनाना बैन है. यहां प्रचलित तानाशाही विचारधारा के कारण क्रिसमस जैसे धार्मिक त्योहारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है. धार्मिक अभिव्यक्ति को किम राजवंश के लिए खतरा माना जाता है. नतीजतन उत्तर कोरिया में सभी प्रकार की धार्मिक अभिव्यक्तियों को दबा दिया जाता है. क्रिसमस मनाने पर जेल सहित कड़ी सज़ा हो सकती है. यहां के लोग केवल राज्य-नियंत्रित राष्ट्रीय कैलेंडर द्वारा तय त्योहारों को ही मनाते है.

You Might Be Interested In
Tags: Brunei Christmascelebration ban reasonsChristmas ban countrieshome-hero-pos-7north korea
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड

December 24, 2025

दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों...

December 24, 2025

सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर...

December 24, 2025

प्रियंका चोपड़ा विश्वभर में बेहद ही प्रसिद्ध हैं. फिर चाहे...

December 24, 2025

ये हैं बॉलीवुड के 7 एजलेस स्टार्स, जो आज भी...

December 23, 2025

10 लाख लोगों के खाते में आएगी करोड़ो की रकम!...

December 23, 2025
क्रिसमस पर रोक! दुनिया के इन 5 देशों में बैन है सेलिब्रेशन; सांता दिखने पर भी सजा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्रिसमस पर रोक! दुनिया के इन 5 देशों में बैन है सेलिब्रेशन; सांता दिखने पर भी सजा
क्रिसमस पर रोक! दुनिया के इन 5 देशों में बैन है सेलिब्रेशन; सांता दिखने पर भी सजा
क्रिसमस पर रोक! दुनिया के इन 5 देशों में बैन है सेलिब्रेशन; सांता दिखने पर भी सजा
क्रिसमस पर रोक! दुनिया के इन 5 देशों में बैन है सेलिब्रेशन; सांता दिखने पर भी सजा