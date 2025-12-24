Christmas 2025: क्रिसमस पर अपने पार्टनर या दोस्तों को उनकी राशि अनुसार दें, सीक्रेट सांता का गिफ्ट

Christmas 2025: क्रिसमस के मौके पर पर्सनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ में हर कोई एक दूसरे को उपहार देता है. बहुत से लोग इस दौरान सीक्रेट सांता के रूप में एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि क्रिसमस के दौरान सीक्रेट तरह से अपने दोस्त को उनकी राशि के अनुसार गिफ्ट देने से आने वाला नया साल उनके लिए लकी साबित हो सकता है और यह तोहफा उनके जीवन में खुशियां लेकर आए.

मेष राशि

अगर आप जिनको गिफ्ट दे रहे हैं और उनकी राशि मेष है तो आप उन्हें सेंटेड कैंडेल गिफ्ट में दे सकते हैं. साथ ही स्पोर्ट्स एडवेंचर से जुड़ा कोई भी सामान दे सकते हैं.

वृषभ राशि

अगर आप जिनको गिफ्ट दे रहे हैं और उनकी राशि वृषभ है तो आप उन्हें स्पा का सामान या वेलकेस का सामान दे सकते हैं या फिर योगा या जिम से जुड़ा सामान दे सकते हैं.

मिथुन राशि

अगर आप जिनको गिफ्ट दे रहे हैं और उनकी राशि मिथुन है तो आप उन्हें कोई बुक गिफ्ट में दे सकते हैं या फिर कोई गैजेट दे सकते हैं,

कर्क राशि

अगर आप जिनको गिफ्ट दे रहे हैं और उनकी राशि कर्क है तो आप उन्हें सीक्रेट सांता के गिफ्ट में आरामदायक कंबल, सेल्फ-केयर बॉक्स, बागवानी किट गिफ्ट में दे सकते हैं,

सिंह राशि

अगर आप जिनको गिफ्ट दे रहे हैं और उनकी राशि सिंह है तो आप उन्हें इस क्रिसमस पर गिफ्ट में घर की सजावत की कोई चीज दे सकते हैं.

कन्या राशि

अगर आप जिनको गिफ्ट दे रहे हैं और उनकी राशि कन्या है तो आप उन्हें स्टेशनरी का सामान गिफ्ट में दे सकते हैं. साथ ही आप उन्हें ऑर्गेनाइज़र भी दे सकते हैं.

तुला राशि

अगर आप जिनको गिफ्ट दे रहे हैं और उनकी राशि तुला है तो आप उन्हें क्रिसमस के गिफ्ट में मेकअप, फैशन या घर की सजावट से जुड़ा सामान दे सकते हैं.

वृश्चिक राशि

अगर आप जिनको गिफ्ट दे रहे हैं और उनकी राशि वृश्चिक है तो आप अपने पार्टनर को सीक्रेट सांता के गिफ्ट में परफ्यूम दे सकते हैं.

धनु राशि

अगर आप जिनको गिफ्ट दे रहे हैं और उनकी राशि धनु है तो आप उन्हें इस क्रिसमस स्किन केयर से जुड़ा कोई सामान दे सकते हैं या फिर हेल्थ से जुड़ा कोई गिफ्ट दे सकते हैं.

मकर राशि

अगर आप जिनको गिफ्ट दे रहे हैं और उनकी राशि मकर है तो आप अपने पार्टनर को गिफ्ट में टेबल लैंप या कोई डायरी दे सकते हैं.

कुंभ राशि

अगर आप जिनको गिफ्ट दे रहे हैं और उनकी राशि कुंभ है तो आप उन्हें म्यूजिक से जुड़ा कोई सामान दे सकते हैं. जैसे हेडफोन, या फिर फूलों का गुलदस्ता.

मीन राशि

अगर आप जिनको गिफ्ट दे रहे हैं और उनकी राशि मीन है तो आप अपने पार्टनर को क्रिसमस के गिफ्ट में सजावट से जुड़ा कोई भी बढ़िया सामान दे सकते हैं.