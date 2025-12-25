Home > लाइफस्टाइल > Christmas Parties in Delhi 2025: क्रिसमस के दिन दिल्ली-एनसीआर में कहां जाएं? जानिए क्रिसमस इवेंट्स की पूरी जानकारी..!

Christmas Parties in Delhi 2025: क्रिसमस के दिन दिल्ली-एनसीआर में कहां जाएं? जानिए क्रिसमस इवेंट्स की पूरी जानकारी..!

Christmas events in Delhi NCR 2025: दिल्ली-एनसीआर में क्रिसमस के मौके पर मेले, पार्टियां, संगीत कार्यक्रम और चर्च की प्रार्थनाएं आयोजित होती हैं, जहां परिवार और दोस्त मिलकर त्योहार का आनंद ले सकते हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 25, 2025 11:35:06 AM IST

Merry Christmas Day 2025 2
Merry Christmas Day 2025 2


Christmas events in Delhi NCR 2025: दिसंबर आते ही दिल्ली-एनसीआर का माहौल बदल जाता है. सड़कों पर रोशनी, चर्चों में प्रार्थनाएं और जगह-जगह सजावट देखने को मिलती है. ठंडी हवा के साथ लोग क्रिसमस मनाने के लिए बाहर निकलते हैं. इस दौरान शहर में कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, जिनमें परिवार, दोस्त और बच्चे सभी शामिल हो सकते हैं.

नीचे दिल्ली-एनसीआर में होने वाले कुछ खास क्रिसमस कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है.

 जूफारी क्रिसमस वंडरलैंड

अगर आप परिवार के साथ कहीं जाना चाहते हैं, तो जूफारी क्रिसमस वंडरलैंड एक अच्छा ऑप्शन है. ये एक बड़ा आयोजन है, जहां बच्चों और बड़ों के लिए अलग-अलग गतिविधियां रखी गई हैं. यहां खेल, सजावट और छोटे कार्यक्रम देखने को मिलते हैं.

स्थान: रिपब्लिक ऑफ ज़ूफारी, मंडी रोड, नई दिल्ली
तारीख: 28 दिसंबर 2025 तक
समय:

 सुबह: 11 बजे से 2 बजे तक
 शाम: 4 बजे से 8 बजे तक
 टिकट: ऑनलाइन बुकिंग उपलब्ध

द क्रिसमस कार्निवल बाय बार्केट

ये कार्यक्रम खास तौर पर पालतू जानवरों को पसंद करने वालों के लिए है. यहां लोग अपने पालतू जानवरों के साथ आ सकते हैं. बच्चों और बड़ों के लिए हल्की-फुल्की गतिविधियां और संगीत भी होता है.

तारीख: 25 दिसंबर 2025
समय: दोपहर 12 बजे से
स्थान: बीयंग ब्रूगार्डन, पंचशील पार्क, नई दिल्ली

क्रिसमस ईव विद डीजे एरिक

जो लोग संगीत और डांस पसंद करते हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम है. यहां डीजे एरिक अलग-अलग तरह का संगीत बजाते हैं, जिसमें पुराने और नए गाने शामिल होते हैं.

तारीख: 24 दिसंबर 2025
समय: रात 8 बजे से
स्थान: हार्ड रॉक कैफे, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली

द क्रिसमस क्वीन्स – द ललित होटल

ये कार्यक्रम पारंपरिक क्रिसमस से थोड़ा अलग है. यहां मंच पर अलग-अलग कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं. ये आयोजन उन लोगों के लिए है जो कुछ नया देखना चाहते हैं.

तारीख: 25 दिसंबर 2025
समय: रात 9 बजे
स्थान: द ललित होटल, नई दिल्ली

मॉलिक्यूल आईएफसी में क्रिसमस पार्टी

गुरुग्राम में रहने वालों के लिए ये एक शाम का कार्यक्रम है. यहां खाने-पीने और संगीत की व्यवस्था रहती है. ये कार्यक्रम केवल वयस्कों के लिए है.

तारीख: 24 और 25 दिसंबर 2025
समय: रात 8 बजे से (लगभग 4 घंटे)
स्थान: मॉलिक्यूल IFC, सेक्टर 66, गुरुग्राम
टिकट: ₹299 से शुरू
आयु सीमा: 21 वर्ष से ऊपर

सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल, कनॉट प्लेस

क्रिसमस पर चर्च जाना कई लोगों के लिए खास होता है सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में हर साल प्रार्थना सभा और मिडनाइट मास होती है. यहां का शांत और रोशनी से भरा माहौल लोगों को आकर्षित करता है.

समय:

 शाम 6 बजे से 8 बजे तक
 24 दिसंबर की रात मिडनाइट मास
 स्थान: कनॉट प्लेस, नई दिल्ली

सोशल का क्रिसमस ईव कार्यक्रम

सोशल कैफे में हर साल क्रिसमस ईव पर खास आयोजन होता है. यहां दोस्त मिलकर संगीत और बातचीत के साथ समय बिताते हैं.

तारीख: 24 दिसंबर 2025
समय: शाम 7 बजे से
स्थान: सोशल के अलग-अलग आउटलेट (दिल्ली-एनसीआर सहित)

दिल्ली-एनसीआर में क्रिसमस हर तरह के लोगों के लिए कुछ न कुछ लेकर आता है. चाहे आप परिवार के साथ बाहर जाना चाहते हों, दोस्तों के साथ समय बिताना हो या शांति से प्रार्थना करना हो हर किसी के लिए ऑप्शन मौजूद हैं. अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार आप इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं.

