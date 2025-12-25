Home > लाइफस्टाइल > Christmas 2025: जश्न का स्वाद बढ़ाने वाली 7 फेस्टिव ड्रिंक्स, क्रिसमस सेलिब्रेशन को बना देंगी और भी ज्यादा यादगार

Christmas 2025: जश्न का स्वाद बढ़ाने वाली 7 फेस्टिव ड्रिंक्स, क्रिसमस सेलिब्रेशन को बना देंगी और भी ज्यादा यादगार

Winter Drinks Christmas: आप क्रिसमस कैसे भी सेलिब्रेट करें, चुपचाप या धूम-धड़ाके से, यहाँ सात नॉन-अल्कोहलिक फेस्टिव ड्रिंक्स हैं जिनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 25, 2025 3:06:07 AM IST

Festive Christmas Drinks: क्रिसमस सेलिब्रेशन अब फिक्स्ड मेन्यू के साथ नहीं आते. जहाँ कुछ लोग हॉट चॉकलेट और दालचीनी वाले क्लासिक्स पसंद करते हैं, वहीं दूसरे वही पसंद करते हैं जो उन्हें सच में पसंद है – ठंडा, मज़ेदार, या सीधा आरामदायक. इस क्रिसमस, यह परंपरा को फॉलो करने से ज़्यादा अपने मूड, पर्सनैलिटी और आप असल में कैसे सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, उसके हिसाब से ड्रिंक्स चुनने के बारे में है. आप क्रिसमस कैसे भी सेलिब्रेट करें, चुपचाप या धूम-धड़ाके से, यहाँ सात नॉन-अल्कोहलिक फेस्टिव ड्रिंक्स हैं जिनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है.

माचा ब्लूम बबल टी

उन लोगों के लिए जो अपनी छुट्टियाँ जल्दी प्लान करते हैं और बैलेंस्ड चीज़ें पसंद करते हैं. यह माचा-बेस्ड ड्रिंक जापानी ग्रीन टी को दूध और टैपिओका पर्ल्स के साथ मिलाती है, जो उन लोगों के लिए एकदम सही है जो कुछ आसान चाहते हैं, जिसका हरा रंग चुपचाप क्रिसमस के मूड में फिट बैठता है.

मैंगो कोलाडा विद पॉपिंग बबल्स

उन आम पसंद करने वालों के लिए जो सर्दियों के खत्म होने का इंतज़ार नहीं कर सकते. यह मॉकटेल आम और नारियल को एक स्मूद ब्लेंड में मिलाता है, जिसे पॉपिंग बबल्स के साथ फिनिश किया जाता है जो एक मज़ेदार ट्विस्ट देते हैं, जो फेस्टिव शोर के बीच ट्रॉपिकल ब्रेक चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एकदम सही है.

बेरी बॉम्ब मोजितो विद पॉपिंग बबल्स

उन सोशल बटरफ्लाई के लिए जो प्लान्स के बीच घूमते रहते हैं. बेरीज़, पुदीना और सिट्रस का एक फिज़ी मिक्स, पॉपिंग बोबा के साथ, यह ड्रिंक बातचीत, संगीत और आखिरी मिनट की मुलाकातों से भरी क्रिसमस शामों के लिए एकदम सही है.

क्लासिक कोल्ड कॉफी

उस व्यक्ति के लिए जो फेस्टिव सीज़न में कैफीन और डेडलाइन पर ज़िंदा रहता है. एस्प्रेसो, दूध, कैरामल नोट्स और टैपिओका बबल्स एक साथ मिलकर एक ड्रिंक बनाते हैं जो चीज़ों को जाना-पहचाना रखता है और थोड़ा टेक्सचर-ड्रिवन मज़ा भी जोड़ता है.

चोको फज केक शेक विद बोबा

किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका दिन डेज़र्ट के बिना पूरा नहीं होता. यह मिल्कशेक चॉकलेट फज केक को दूध और वनीला के साथ मिलाता है, जिससे हर घूंट एक लिक्विड ट्रीट बन जाता है, जो उन लोगों के लिए आदर्श है जो मेन कोर्स छोड़कर सीधे मिठाइयों पर जाते हैं.

ले चॉकलेट मिल्कशेक

उन लोगों के लिए जो घर पर रहना पसंद करते हैं और रिच, आरामदायक फ्लेवर का आनंद लेते हैं. टैपिओका बबल्स वाला यह बेल्जियन चॉकलेट मिल्कशेक चॉकलेट की रिचनेस और मज़ेदार टेक्सचर का सही बैलेंस देता है. यह आरामदायक शामों, फेस्टिव मूवी मैराथन, या बस घर पर मौसम का आनंद लेने के लिए एकदम सही है.

वियतनामी कोल्ड कॉफी

उन सीधे-सादे कॉफी पसंद करने वालों के लिए जिन्हें अपनी कॉफी स्ट्रॉन्ग, सीधी और असरदार पसंद है. यह वियतनामी ड्रिप कॉफ़ी बर्फ़ के साथ कंडेंस्ड मिल्क डालकर सर्व की जाती है, जिससे इसका स्वाद स्मूद हो जाता है, जबकि टैपिओका पर्ल्स एक हल्का टेक्सचरल कंट्रास्ट देते हैं, जो लंबे फेस्टिव दिनों और दिसंबर की धीमी सुबह दोनों के लिए एकदम सही है.

क्या कहते हैं क्रिसमस ड्रिंक्स के नियम?

क्रिसमस ड्रिंक्स के मामले में कोई नियम नहीं है. कुछ दिन आपको आराम चाहिए होता है, कुछ दिन आपको कुछ मज़ेदार चाहिए होता है, और कुछ दिन आप बस वही चाहते हैं जो आपको पहले से पसंद है. यह मौसम धीमे होने, लोगों से मिलने-जुलने और ऐसी ड्रिंक्स चुनने का है जो आपके मूड से मैच करें, न कि कैलेंडर से.

