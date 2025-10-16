धीरे-धीरे खाना खाओ, लंबी उम्र पाओ! जानें क्यों हर निवाला अच्छे से चबाना है जरूरी

Healthy Eating Habits: आजकल हर कोई फिट और हेल्दी रहना चाहता है. कोई डाइट पर है, कोई जिम जाता है, तो कोई हेल्दी खाने पर ध्यान देता है. लेकिन क्या आप जानते हैं, सिर्फ खाने को अच्छे से चबाने की आदत भी आपकी उम्र बढ़ा सकती है? जी हां, यह छोटी सी आदत आपके शरीर को अंदर से हेल्दी रखती है और आपको कई बीमारियों से बचा सकती है.

हममें से ज्यादातर लोग जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं. ऑफिस का टाइम हो या मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए लंच, किसी के पास खाने का वक्त नहीं होता. नतीजा ये होता है कि खाना ठीक से चबता नहीं और बड़े टुकड़ों में पेट में चला जाता है. इससे पाचन बिगड़ जाता है और गैस, कब्ज या पेट दर्द जैसी दिक्कतें होने लगती हैं.

शरीर का ये प्रोसेस है बेहद जरूरी

जब हम खाना अच्छे से चबाते हैं, तो मुंह में लार (Saliva) के साथ खाना अच्छी तरह मिक्स होता है, जिससे पेट को उसे पचाने में आसानी होती है. इससे पाचन दुरुस्त रहता है और शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व भी अच्छे से मिलते हैं.

क्या कहती है रिसर्च?

एक रिसर्च के मुताबिक, जो लोग हर निवाले को करीब 40 बार चबाते हैं, वे दूसरों के मुकाबले लगभग 12% कम खाना खाते हैं. इसका मतलब है कि बिना किसी डाइटिंग के आप अपनी ओवरईटिंग कंट्रोल कर सकते हैं और वजन घटा सकते हैं.

धीरे-धीरे खाना खाने के फायदे

खाना धीरे-धीरे खाने से दिमाग को भी फायदा होता है. जब आप स्लो खाते हैं, तो दिमाग को यह समझने का वक्त मिलता है कि पेट भर चुका है. इससे आप ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाते. अब सवाल उठता है – खाना चबाना कितना जरूरी है? अगर आप चावल या कोई सॉफ्ट चीज़ खा रहे हैं तो उसे 20-25 बार चबाएं. रोटी, सब्जी या सलाद जैसी चीज़ें हों तो 30-40 बार चबाना सही रहता है.