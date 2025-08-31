Home > लाइफस्टाइल > सुबह खाली पेट 3 से 4 तुलसी के पत्ते चबाना बन सकता है आपके लिए एक वरदान

सुबह खाली पेट 3 से 4 तुलसी के पत्ते चबाना बन सकता है आपके लिए एक वरदान

अगर हम रोजाना तुलसी के पत्ते खाते हैं तो इससे हमारा खून भी साफ होता है और ब्लड फ्लो भी अच्छा रहता है और कोलेस्ट्रॉल भी बैलेंस रहता है।

Published By: Anuradha Kashyap
Published: August 31, 2025 15:44:48 IST

Tulsi Leaves Benefits: तुलसी सभी के घर में मौजूद होती है और आयुर्वेद में ‘सुपर हर्ब’ कहा जाता हैं। तुलसी की लोग घर में पूजा करते हैं लेकिन आपको यह बात का भी अंदाजा भी होगा कि तुलसी पूजा के साथ-साथ एक जड़ी बूटी के तौर पर भी काम आती है। अगर हम इसके पत्तों को सुबह खाली पेट चबाते तो इससे हमें शरीर को काफी सारे लाभ मिल सकते हैं, क्योंकि तुलसी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स होते हैं। यह हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की मजबूती प्रदान करते हैं। 

पाचन और हाजमे के लिए वरदान होती है तुलसी

अगर हम रोज सुबह खाली पेट उठकर तुलसी के तीन से चार पत्ते चबाते हैं तो इससे हमारे पेट को काफी ज्यादा लाभ मिलता है। यह हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक होती है तुलसी में एंटीबैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि हमारे हमें गैस एसिडिटी जैसी समस्याओं से बचा सकते है। हमे रोजाना इन छोटी-छोटी परशानियों से बचने के लिए तुलसी के पत्तों का सेवन करना चाहिए।  

मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस को कम करता करती है तुलसी

तुलसी केवल हमारे शरीर के लिए ही नहीं बल्कि हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक होती है इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। अगर हम रोजाना सुबह उठकर तुलसी का सेवन करें तो इससे हमारा दिमाग काफी तंदुरुस्त हो जाएगा और हम एक जगह पर ध्यान लगाकर काम कर सकते हैं। यह हमारी नींद को भी बैलेंस करता है और मानसिक थकान को भी कम करता है। 

दिल और ब्लड प्रेशर के लिए लाभदायक 

तुलसी के पत्तों में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे हार्ट को काफी सुरक्षित रखते हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। अगर हम रोजाना तुलसी के पत्ते खाते हैं तो इससे हमारा खून भी साफ होता है और ब्लड फ्लो भी अच्छा रहता है और कोलेस्ट्रॉल भी बैलेंस रहता है। यह ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करने में मदद करता है। 

रोगों से लड़ने की शक्ति देता है और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनता है

तुलसी के पत्तों में एंटीवायरस और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जिसके कारण हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लायक बनता है अगर हम सुबह 3 से 4 तुलसी के पत्ते खाली पेट खाते हैं तो इससे हर प्रकार का इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और तुलसी सर्दी खांसी, गले में इन्फेक्शन जैसी सारी समस्याओं को दूर करती है। तुलसी के अंदर डिटॉक्सिफाई तत्व पाया जाता है जो की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है। 

