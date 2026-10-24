Chana Dal Kebab Recipe: वीकेंड पर ट्राई करें चना दाल कबाब, बन जाएगा आपका दिन

Chana Dal Kebab Recipe: वीकेंड पर अगर आप कुछ स्वादिष्ट और हेल्दी खाने का मन बना रहे हैं, तो घर पर बनाने के लिए चना दाल कबाब एक बेहतरीन डिश है. बनाने में आसान और स्वाद में भी लाजवाब है. यह चना दाल कबाब न सिर्फ हेल्दी हैं, बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर है. इसे चना दाल और आलू (बाइंडिंग के लिए) से बनाया जाता है. जब लोग इसे खाते हैं तो कई तरह के स्वादों का एक शानदार मिक्सचर महसूस होगा. इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आसानी से मिलने वाली सामग्री से बनाया जा सकता है और इसमें किचन में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता. अपने परिवार और दोस्तों के साथ होने वाली अगली पार्टी या वीकेंड पर गेट-टुगेदर के लिए इन स्वादिष्ट कबाब को ज़रूर बनाएं. आप अपनी पसंद के हिसाब से सामग्री में थोड़ा बदलाव भी कर सकते हैं. यहां पर आप बस हमारी इस आसान रेसिपी को फॉलो करें और अपनी बेहतरीन कुकिंग स्किल्स से अपनों का दिल जीत लें. वीकेंड या फिर पार्टी के दौरान जरूरत ट्राई करें. आपका दिन बन जाएगा. मेहमानों के आगमन पर भी आप यह स्वादिष्ट आइ़टम बना सकते हैं.

चना दाल कबाब के लिए सामग्री

6 लोगों के लिए

300 ग्राम चना दाल

काली मिर्च (ज़रूरत अनुसार)

1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर

1 मुट्ठी हरा धनिया

3 हरी मिर्च

1 कप रिफाइंड तेल

1 कप आलू

2 छोटे चम्मच चाट मसाला

4 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्ब्स

2 बड़े चम्मच नींबू का रस

नमक (स्वादानुसार)

चना दाल कबाब कैसे बनाएं

स्टेप 1: भीगी हुई चना दाल को पीसकर पेस्ट बना लें

चना दाल को रात भर या कम से कम 4 घंटे के लिए भिगो दें, फिर इसे पीसकर एक चिकना पेस्ट बना लें. इसमें उबले हुए आलू और मसाले मिलाएं. साथ ही नींबू का रस और हरी मिर्च भी डाल दें. अब इन सबको मिलाकर एक डो (मिश्रण) तैयार कर लें.

चना दाल कबाब

स्टेप 2: कबाब बनाएं, तलें और परोसें

इस मिश्रण से छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और उन्हें अपनी हथेलियों के बीच दबाकर कबाब का आकार दें. अब एक तवे पर तेल या घी डालें और कबाब को सुनहरा भूरा और कुरकुरा होने तक तल लें. इन्हें हरी चटनी या पुदीने की चटनी के साथ परोसें.