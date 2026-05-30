Chana Dal Bhindi Recipe: रोज वाली भिंडी से हो गए बोर? चना दाल के साथ बनाएं यह लाजवाब रेसिपी

Chana Dal Bhindi Recipe: गर्मियों का मौसम आते ही खाने की पसंद बदलने लगती है. जब तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच जाता है तो तला-भुना और मसालेदार खाना खाने का मन कम ही करता है. ऐसे समय में ज्यादातर लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं जो हल्का हो, पेट पर भारी न पड़े और शरीर को भी सुकून दे. भिंडी ऐसी ही एक सब्जी है जिसे गर्मियों में खूब पसंद किया जाता है. हालांकि, रोज-रोज एक जैसी सूखी या फ्राई भिंडी खाते-खाते स्वाद से मन भर जाता है.

स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पोषण से भी भरपूर

अगर आप भी भिंडी को नए अंदाज में खाना चाहते हैं तो चना दाल भिंडी की यह पारंपरिक देसी रेसिपी आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है. जब भिंडी का मेल सोंधी चना दाल के साथ होता है तो इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है. यह डिश सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पोषण से भी भरपूर मानी जाती है.]

बिहार, झारखंड की रसोई से निकली खास रेसिपी

चना दाल भिंडी कोई नई या होटल स्टाइल रेसिपी नहीं है, बल्कि यह उन पारंपरिक व्यंजनों में से एक है जो वर्षों से घरों में बनते आ रहे हैं. बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई परिवारों में यह डिश बड़े चाव से बनाई जाती है. इन इलाकों में दाल और सब्जियों को साथ पकाने की परंपरा काफी पुरानी है. वहीं बंगाल में भी भिंडी और चना दाल का एक अलग रूप देखने को मिलता है, जहां इसमें पंचफोरन का तड़का और हल्की मिठास जोड़कर स्वाद को और खास बनाया जाता है. bयह रेसिपी दादी-नानी की रसोई से निकला वह देसी स्वाद है जो आज भी लोगों की पसंद बना हुआ है.

चना दाल भिंडी बनाने के लिए जरूरी सामग्री

1 कप चना दाल

250 ग्राम भिंडी

1 टमाटर बारीक कटा हुआ

1 से 2 हरी मिर्च

1 छोटा चम्मच जीरा

चुटकीभर हींग

½ छोटा चम्मच हल्दी

स्वादानुसार नमक

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1 से 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल

हरा धनिया सजावट के लिए

1 छोटा चम्मच देसी घी

ऐसे तैयार करें स्वादिष्ट चना दाल भिंडी

चना दाल को भिगोएं: सबसे पहले एक कप चना दाल को अच्छी तरह धोकर लगभग एक घंटे के लिए पानी में भिगो दें. इससे दाल जल्दी पकती है और उसका स्वाद भी बेहतर हो जाता है.

दाल को पकाएं: भीगी हुई दाल को कुकर में डालें. इसमें हल्दी, नमक और जरूरत के अनुसार पानी मिलाएं. अब इसे दो सीटी आने तक पकाएं. ध्यान रखें कि दाल पूरी तरह गलनी नहीं चाहिए. दाल हल्की दानेदार रहे तो इस रेसिपी का स्वाद और बेहतर आता है.

भीगी हुई दाल को कुकर में डालें. इसमें हल्दी, नमक और जरूरत के अनुसार पानी मिलाएं. अब इसे दो सीटी आने तक पकाएं. ध्यान रखें कि दाल पूरी तरह गलनी नहीं चाहिए. दाल हल्की दानेदार रहे तो इस रेसिपी का स्वाद और बेहतर आता है. भिंडी को भूनें: भिंडी को अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सुखा लें. इसके बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. अब एक कड़ाही में थोड़ा सरसों का तेल गर्म करें और भिंडी को तेज आंच पर हल्का भून लें. यह इस रेसिपी का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप माना जाता है क्योंकि इससे भिंडी की चिपचिपाहट खत्म हो जाती है और उसका स्वाद भी बेहतर हो जाता है.

भिंडी को अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सुखा लें. इसके बाद छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. अब एक कड़ाही में थोड़ा सरसों का तेल गर्म करें और भिंडी को तेज आंच पर हल्का भून लें. यह इस रेसिपी का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप माना जाता है क्योंकि इससे भिंडी की चिपचिपाहट खत्म हो जाती है और उसका स्वाद भी बेहतर हो जाता है. तैयार करें मसाला: उसी कड़ाही में जीरा, हींग और हरी मिर्च का तड़का लगाएं. इसके बाद कटे हुए टमाटर और धनिया पाउडर डालकर मसाले को अच्छी तरह भून लें. जब टमाटर नरम होकर मसाले के साथ मिल जाएं तो अगला स्टेप करें.

उसी कड़ाही में जीरा, हींग और हरी मिर्च का तड़का लगाएं. इसके बाद कटे हुए टमाटर और धनिया पाउडर डालकर मसाले को अच्छी तरह भून लें. जब टमाटर नरम होकर मसाले के साथ मिल जाएं तो अगला स्टेप करें. दाल और भिंडी को मिलाएं: अब तैयार मसाले में उबली हुई चना दाल और भुनी हुई भिंडी डाल दें. जरूरत महसूस हो तो थोड़ा गुनगुना पानी मिला सकते हैं. इसके बाद इसे धीमी आंच पर लगभग 5 मिनट तक पकने दें ताकि सभी स्वाद आपस में अच्छी तरह मिल जाएं.

देसी घी और हरे धनिये का तड़का

गैस बंद करने के बाद ऊपर से ताजा हरा धनिया और थोड़ा सा देसी घी डालें. देसी घी इस डिश में खास खुशबू और स्वाद जोड़ता है, जिससे इसका देसी फ्लेवर और निखरकर सामने आता है.

किन चीजों के साथ खाएं चना दाल भिंडी?

चना दाल भिंडी को गर्मागर्म चावल, रोटी या पराठे के साथ परोसा जा सकता है. अगर इसके साथ ठंडा ककड़ी का रायता और आम का अचार भी मिल जाए तो गर्मियों के दोपहर के भोजन का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है.

स्वाद और पोषण का बेहतरीन मेल

चना दाल प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत मानी जाती है, जबकि भिंडी में कई जरूरी विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं. यही वजह है कि यह डिश स्वाद के साथ-साथ पौष्टिकता का भी बेहतरीन संयोजन मानी जाती है. गर्मी के मौसम में जब हल्का लेकिन पेट भरने वाला भोजन चाहिए हो, तब चना दाल भिंडी एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है.