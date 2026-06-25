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Difference Between Chhas and Mattha: छाछ और मट्ठा में क्या है अंतर? ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे दोनों के बीच का फर्क

अधिकांश लोग छाछ और मट्ठा को एक ही पेय पदार्थ मानते हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है आइये जानते हैं कि दोनों के बीच मूल अंतर क्या है!

By: Shivangi Shukla | Published: June 25, 2026 1:56:13 PM IST

छाछ और मट्ठा में अंतर
छाछ और मट्ठा में अंतर


Chhaas or Mattha me kya antar hai: छाछ और मट्ठा गर्मियों की शान हैं; लेकिन ज्यादातर लोग इन दोनों में अंतर नहीं करते. अधिकांश लोग छाछ और मट्ठा को एक ही पेय पदार्थ मानते हैं, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है.

छाछ और मट्ठा दोनों अलग-अलग तरह के समर ड्रिंक्स है. आइये जानते हैं कि दोनों के बीच मूल अंतर क्या है!

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छाछ क्या है?

“छाछ” एक देसी समर ड्रिंक है और इसका मूल अर्थ होता है “नमकीन लस्सी.” यह एक तरह का शीतल पेय होता है जिसे दही को पतला कर के बनाया जाता है. छाछ में दही, पानी, नमक, और कुछ मसाले जैसे भुना जीरा और पुदीना आदि मिलाए जाते हैं. यह एक प्रसिद्ध इंडियन समर ड्रिंक है जो गर्मियों में ठंडा करने वाला और ताजगी देने वाला होता है. खाना खाने के बाद इसे पीने से पाचन भी अच्छा रहता है. छाछ की मुख्य पहचान ये है कि ये मसालेदार, पतला और नमकीन होता है.

मट्ठा क्या है?

वहीं अगर मट्ठे की बात करें तो इसका अर्थ होता है “छाछ से उत्पन्न हुआ ताजा मक्खन.”  को मथते-मथते उसका मक्खन को अलग कर दिया जाता है, उसके बाद जो बाइ प्रोडक्ट या उपोत्पाद बचता है, वो मट्ठा है. मट्ठा को गर्म या ठंडा प्रियोग किया जा सकता है. यह पेय आमतौर पर उत्तर भारतीय राजस्थानी रसोई में उपयोग होता है. मट्ठा छाछ की अपेक्षा अधिक गाढ़ा होता है और इसे मीठे या नमकीन; दोनों ही रूप में परोसा जा सकता है. साथ ही इसका उपयोग उत्तर भारत के गांवों में दही-बड़ा बनाने और कढ़ी बनाने में भी उपयोग किया जाता है.

Tags: Dairy Productshome-hero-pos-4lifestylesummer drinks
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