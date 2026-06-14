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सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट ने बताया बालों को सही शैंपू करने का तरीका, इस तरह से करें haircare, सोहा अली खान के podcast में हुआ खुलासा

हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट ऑल अबाउट हर पर सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट यियानी त्सापातोरी शामिल हुए थे, जिन्होंने इस विषय पर चर्चा की कि बालों को किस प्रकार धोना चाहिए और किस तरह से उनका ध्यान रखना चाहिए.

By: Shivangi Shukla | Published: June 14, 2026 4:49:53 PM IST

सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट ने बताया बालों को सही शैंपू करने का तरीका
सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट ने बताया बालों को सही शैंपू करने का तरीका


शावर ड्रेन या हेयरब्रश पर बालों के गुच्छे देखना चिंताजनक होता है. आजकल कई महिलाओं के लिए यह एक आम समस्या बन गई है. इस तरह के अत्यधिक बाल झड़ने के मुख्य कारण अक्सर तनाव, हार्मोनल परिवर्तन, खराब पोषण, प्रदूषण, बार-बार हेयर स्टाइलिंग करना और अन्य जीवनशैली संबंधी आदतें होती हैं.

हाल ही में सोहा अली खान के पॉडकास्ट ऑल अबाउट हर पर सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट यियानी त्सापातोरी शामिल हुए थे, जिन्होंने इस विषय पर चर्चा की कि बालों को किस प्रकार धोना चाहिए और किस तरह से उनका ध्यान रखना चाहिए.

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सामान्य बाल झड़ने की स्थिति 

त्सापातोरी ने कहा कि 50 से 100 बाल झड़ना सामान्य बात है. उन्होंने आगे कहा, “आपको थोड़ा और सावधान रहने और बालों के झड़ने पर ध्यान देने की जरूरत है.” उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अगर किसी को अत्यधिक बाल झड़ने की समस्या हो, तो कारण जानने के लिए महीने में एक बार सैलून जाकर सिर की त्वचा की जांच करवाएं.

बालों को कैसे धोएं

एपिसोड में आगे, उन्होंने बालों को ठीक से धोने के तरीके पर चर्चा की. त्सापातोरी ने बताया कि शैम्पू केवल सिर की त्वचा पर उंगलियों से लगाना चाहिए और सिर के ऊपरी हिस्से को कभी नहीं छोड़ना चाहिए. जब ​​उनसे पूछा गया कि क्या शैम्पू को धोने से पहले कुछ मिनटों के लिए सिर की त्वचा पर लगा रहने देना चाहिए, तो हेयर स्टाइलिस्ट ने कहा, “ज़रूरी नहीं,” और लोगों को सलाह दी कि वे बालों को बहुत ज़ोर से न सुखाएं.

उन्होंने आगे कहा, “मुझे लगता है कि सबसे आसान काम करना ही सबसे अच्छा तरीका है. शैम्पू को बालों पर लगा रहने देने की जरूरत नहीं है. बस आराम से समय लें. जितना हो सके अपने सिर की मालिश करें. बालों को अच्छी तरह से साफ करना सुनिश्चित करें क्योंकि उनमें बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है. मेरा मतलब सिर्फ उत्पादों से नहीं है; मैं प्रदूषण की भी बात कर रहा हूँ.” इसके अलावा त्सापातोरी ने अंतिम बार बाल धोने के लिए फ़िल्टर किए हुए पानी का इस्तेमाल करने की सलाह दी और कहा कि बालों को धोने के लिए बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल न करें. उन्होंने बताया कि बालों को स्वस्थ और नमीयुक्त रखने के लिए लीव-इन कंडीशनर लगाकर हवा में सुखाना एक अच्छा विकल्प है.

बार-बार शैम्पू न बदलें 

बालों को टूटने या झड़ने से बचाने के लिए, त्सापातोरी ने सुझाव दिया, “मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, सही शैम्पू चुनें. बार-बार शैम्पू न बदलें. हर समय अलग-अलग शैम्पू इस्तेमाल करने की कोशिश न करें. मैं आमतौर पर लोगों को यही सलाह देता हूं कि दो ऐसे शैम्पू चुनें जो आपके लिए सही हों. उन्हें चार महीने तक इस्तेमाल करें. एक शैम्पू को चार महीने इस्तेमाल करें, फिर दूसरे को चार महीने इस्तेमाल करें, और पूरे साल बारी-बारी से इस्तेमाल करते रहें. मुझे लगता है कि इससे आपको बालों में सही संतुलन मिलेगा.”

उन्होंने लोगों से शैम्पू करने के तुरंत बाद मास्क लगाने और फिर अपनी पसंद का कंडीशनर लगाने की भी सलाह दी. उन्होंने कहा, “मैं आपको शैम्पू करने के तुरंत बाद मास्क लगाने की सलाह दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बालों में क्यूटिकल्स होते हैं. तो जब आप इसे धोते हैं, तो क्यूटिकल्स खुल जाते हैं, है ना? और बाल बहुत रूखे हो जाते हैं. इसलिए मास्क लगाने का यही सही समय है क्योंकि मास्क बालों में गहराई तक जाएगा. यह अंदर जाकर उन्हें अंदर से हाइड्रेट करेगा और फिर कंडीशनर लगाएं.”

Tags: hair carehair care tipslifestyle
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